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思夢樂越開越多「到底誰在買」？　全場狂推1神物：菜市場價

▲▼有網友納悶思夢樂都是哪些族群在買。（圖／翻攝自批踢踢）

▲有網友納悶思夢樂都是哪些族群在買。（圖／翻攝自批踢踢）

記者邱晟軒／綜合報導

來自日本的連鎖流行服飾店「思夢樂」，在台擁有近45家分店，不僅價格實惠，還能購買到與日本同步販售的獨家商品，深受不少家庭喜愛。然而，就有不熟悉思夢樂的網友好奇詢問眾人，「到底這家店是靠哪個族群在撐？」

有一名網友今（31日）在批踢踢八卦板發文表示，「今日天氣好，本人出門曬太陽，走著走著來到苗栗，路上經過思夢樂，到底這家店是靠哪個族群在撐，不僅可以越開越多間，而且都在還不錯的位置，竹北竟然也有。」

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▲▼有網友納悶思夢樂都是哪些族群在買。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼有網友納悶思夢樂都是哪些族群在買。（圖／翻攝自批踢踢）

▲該名網友表示，思夢樂越開越多間，還是在不錯的位置。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，引起許多逛過思夢樂的網友紛紛回應，「店面會讓我想起日本，嗚嗚」、「裡面的東西還不錯，很便宜」、「好停車就贏很多對手了」、「很多婆婆媽媽」、「挖寶的地方」、「我發現他們很多台灣製的東西耶，不買嗎」、「有日本製的，非常稀少」、「便宜品質又好，店面乾淨舒適，結果沒什麼人」、「廁所又大又乾淨」。

也有不少過來人激推高CP值商品為日常衣物類，「CP值很高啊，很多衣服價格逼近菜市場價了」、「老婆常常買99元、140的童裝，有店面的服飾店就思夢樂最便宜，品質也不錯」、「居家服都還不錯」、「我睡衣品質超嚴格，在這間才找到合適的」、「衣服便宜到不可思議」、「買小孩的衣服讚」。

還有網友表示，「東西品質跟價格便宜到你會不自覺會買回家，然後幾乎沒穿過，妻小跟你說要買，你完全沒有拒絕的理由，還有寬敞好逛你也不會煩躁，然後不自覺兩三千也不見了，頗有魔力的店」。

▼鄉民狂推思夢樂日常衣物類CP質高！（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼有網友納悶思夢樂都是哪些族群在買。（圖／翻攝自批踢踢）

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