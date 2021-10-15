中醫藥北港附醫「銀享社區新概念」　獲台灣永續目標行動獎

▲中國醫藥大學北港附設醫院今年以「萬眾醫心銀享社區」之高齡友善服務計畫榮獲「SDG3健康與福祉-銅牌獎」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

中國醫藥大學北港附設醫院今年以「萬眾醫心銀享社區」之高齡友善服務計畫榮獲「SDG3健康與福祉-銅牌獎」。該院在推動「友善醫院，健康樂活，銀享社區」之服務，藉由醫院與社區相關服務進行串聯，透過服務之推廣，從健康老化，友善識能的過程中，認識醫療服務如此貼近生活。

財團法人台灣永續能源研究基金會主辦「TCSA 台灣永續獎」選拔，今年突破去年，達近300家參賽競爭激烈。今年首屆舉辦台灣永續發展目標行動獎，由中國醫藥大學北港附設醫院榮獲「SDG3健康與福祉-銅牌獎」，以推動醫院社會責任(HSR)永續方案，落實社會責任為主軸的「醫院-社區-整體照顧服務-永續共生」概念。

中醫藥北港附設醫院表示，透過「萬眾醫心銀享社區」，推動社區與青年學子能認識高齡老化、深刻體驗高齡長者的身心狀態，激發同理心，以增進識老、敬老、尊老、愛老、護老之觀念，提供在地化、社區式照顧服務模式；再以連結學校與在地社區與商家，促進在地青年與長者共生共榮，由醫院作為高齡友善城市之推手，達到醫院永續發展之使命。

中醫藥北港附設醫院院長吳錫金表示，雲林縣為全台第二老化縣市，高齡化所帶來的影響，為人口外流嚴重，由於人口過少及青壯年不足，導致產業發展不易，也讓醫院常面臨長者無人照顧或老老照顧之困擾，因此期透過產業發展與翻轉，高齡服務再設計，友善概念之提供，讓民眾樂於接受與鼓勵青年就業與在地服務，為本院社區創生發展方向。

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