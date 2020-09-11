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嘉義醫院志工陪長者出遊　前進故宮南院...高齡友善環境很窩心

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▲嘉醫攜手南院推動高齡友善參觀體驗，與長輩同遊博物館圓夢。（圖／嘉義醫院提供）

▲嘉醫與長輩同遊故宮南院。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義醫院11日動員工作同仁及志工陪同護理之家及日照中心行動不便的長輩們出外散心，地點前進國立故宮博物院南部院區參訪，由嘉醫與故宮南院團隊陪同長者參觀，讓許多長者倍感溫馨，也希望能藉由多年來的在地專業醫療服務經驗運用於日間照顧中心及護理之家，建置以長者為中心的照顧網絡，守護社區長輩。

▲嘉醫攜手南院推動高齡友善參觀體驗，與長輩同遊博物館圓夢。（圖／嘉義醫院提供）

▲嘉醫、南院推動高齡友善參觀體驗，與長輩同遊博物館。（圖／嘉義醫院提供）

住民陳奶奶表示，沒想到住在護理之家還能夠完成逛博物館的心願，非常感謝護理之家的用心，竭盡所能照顧還讓住民長輩都感受到溫暖。日照長輩張奶奶也說:因為疫情已逾半年不曾出遊，藉由這次參訪活動外出走走，更是人生第一次到博物館參觀，感到非常新奇。

▲嘉醫攜手南院推動高齡友善參觀體驗，與長輩同遊博物館圓夢。（圖／嘉義醫院提供）

▲長者導覽古物。（圖／嘉義醫院提供）

故宮南院表示，南院積極增進各項無障礙設施，致力於提供高齡友善參觀環境，此次很高興與嘉義醫院合作共同協助長輩完成參觀博物館的心願。現場除了安排團體導覽，更提供輪椅借用暖心服務，在軟硬體方面都給予長輩最便利與最安全的友善環境。

嘉義醫院黃元德院長表示，衛生福利部嘉義醫院堅守公醫職責，善盡社會責任，除提供醫療専業照護服務，更運用醫院資源積極配合長照政策，就近提供在地民眾長照服務。由跨專業團隊提供全人照護與關懷，設計多元活動與復健計畫，活化長輩身心機能，減緩退化速度，並打造溫馨舒適的環境，讓長輩有「家」的感覺。

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