中國北港附醫成立「脊椎關節中心」　推廣術後康復計畫

▲「脊椎關節中心」邀請96歲李奶奶、務農的吳先生及四湖鄉李瑞山國畫大師現場揮毫一起揭幕，並切蛋糕慶祝。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣已於2018年成為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會，中國醫藥大學北港附設醫院位於雲林縣沿海地區，務農及65歲老年人口比例高達百分之22，且常有脊椎關節疼痛問題，為服務更多有脊椎關節治療需求的民眾，引進許多精準微創手術設備，並於17日成立「脊椎關節中心」。

「脊椎關節中心」邀請96歲李奶奶、務農的吳先生及四湖鄉李瑞山國畫大師現場揮毫並一起揭幕，96歲李奶奶半年前跌倒造成右側髖關節疼痛活動受限，經「半人工髖關節置換術」及團隊悉心照護，李奶奶恢復良好行動自如。55歲吳先生務農種採番茄手常舉高，左肩疼痛造成洗臉與穿衣困難，經醫師診斷為左側旋轉肌腱破裂，採用全肩關節內視鏡施行旋轉肌腱修補術，現活動良好，從事原來務農工作。

副院長馮逸卿表示，「脊椎關節中心」整合骨科、神經外科、復健科、麻醉科、中醫部、護理部及營養科等醫療資源，建立跨領域團隊合作，秉持「微創、無痛、安全、恢復快」的理念，積極推廣術後加速康復計畫，於門診階段即開始進行術前準備，提升病患手術後的康復速度，透過個案管理師持續追蹤與品質指標監測，使病人及家屬放心的接受照護。

院方持續招募新醫師，並引進發展精準微創手術，如曾準主任全內視鏡脊椎微創減壓手術，謝宏侖醫師全膝關節韌帶重建手術，魏伯翰醫師腕關節三角纖維軟骨縫合手術，馮副院長的電腦導航輔助保膝截骨及人工關節置換手術，與高端軟骨關節細胞再生治療等特色醫療。

吳錫金院長表示，四年前建立骨折聯合照護服務制度，辨識出高風險或患有骨質疏鬆症並且已發生骨折的病人，提供全方位的評估、藥物治療與生活衛教，返家後由個案管理師持續追蹤關懷，降低病人再次發生骨折的機會，今年初榮獲國際骨質疏鬆基金會頒發「最佳執業藍圖―銀牌獎」，未來將持續邀請骨質疏鬆症相關科別共同合作，提早篩檢出骨質疏鬆病人，在骨折尚未發生前給予相關治療與預防，打造更全面的骨質疏鬆照護。



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