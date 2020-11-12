水林海埔村升級！長照服務站開跑...中醫大北港附醫加碼遠距照護

▲今（12）日海埔村成立長照服務站，由中國醫藥大學北港附醫院與海埔社區發展協會合作，讓長者在自家社區，就近得到健康促進、預防及延緩失能、失智的服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣水林鄉的長老資源進駐大多以社區食堂為主，缺乏有效預防長輩失能、失智以及延續性的服務方案介入，對此，今（12）日海埔村在活動中心成立長照服務站，由中國醫藥大學北港附設醫院與水林海埔社區發展協會合作，目的讓長者在自家社區，就近即可得到健康促進、預防及延緩失能、失智的服務。

水林海埔高齡97歲的許爺爺身體硬朗、生活自理，獨居但媳婦住隔壁就近照應。中國醫藥大學北港附設醫院陳富美照服員說，從前沒來上課都待在家裡足不出戶，自從開辦巷弄長照服務站，爺爺來據點上課8個月都全勤。許爺爺也說，來上課可以量測血壓、血糖，也有藝術手作、音樂律動豐富的課程，健康體適能也可以舒緩筋骨，吃完營養午餐回家休息，過著快樂農村生活。

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衛生局副局長張翌君表示，今天11月12日適逢醫師節，祝福所有醫師佳節快樂及祝福，也感謝北港附醫吳錫金院長率領醫療團隊，透過社區整體照顧服務體系，到水林海埔巷弄長照服務站，提供了延緩失能失智服務、健康促進、社會參與、社區共餐等活動，使長者可以健康老化。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，感謝水林鄉長許山埜、村長莊國豐、縣內議員們率領村民們熱心推動，為了長輩的健康將以「社區食堂」和「全方位健康」結合並幫每位長者建立個人基本健康卡，追蹤遠距照護量測血壓、血糖，不僅僅是關心長者的營養用餐，同時也兼顧日常健康。更規劃一系列的認知訓練課程，如口腔運動功能促進、及老年人吞嚥障礙照護，希望有更多村民們走出來，參與活力海埔、健康社區幸福生活。

▲97歲的許爺爺身體硬朗，到據點上課8個月都全勤，大方秀出藝術手作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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