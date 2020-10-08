口腔癌治療後6年癌轉移...肺長6腫瘤！北港媽祖醫院出招殲滅

▲北港媽祖醫院癌症中心醫療團隊評估黃姓老農仍處壯年且體力不錯，使用標靶藥物爾必得舒搭配5種化療藥物進行治療，療程尚未結束轉移的腫瘤便已完全被殲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名黃姓老農曾罹患口腔癌，就醫接受手術後治療完成，並定期回診追蹤。去年因身體不適轉至媽祖醫院求診。經放射腫瘤科李芃逸主任正子造影檢查，驚呼肺部已有6個轉移的腫瘤，經申請標靶藥物搭配化學治療，療程中患者感到不適一度想放棄，在醫療團隊的打氣下持續配合，治療後肺部腫瘤已完全消失。

黃姓老農今年63歲，平日有吸菸習慣，於六年前被診斷罹患口腔癌，於其他院接受手術與術後追加放射、化學治療，並定期回診追蹤，在2019年因身體不適轉至媽祖醫院，以為抗癌成功的他，經放射腫瘤科李芃逸主任正子造影檢查，竟發現腫瘤轉移到肺部且有6處。

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中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）癌症中心指出，黃先生為例，雖然口腔腫瘤已在6年前開刀切除，仍然在肺部復發，經評估黃先生仍處壯年且體力不錯，也沒有其他慢性病史，便使用標靶藥物爾必得舒搭配5種化療藥物進行治療，療程尚未結束轉移的腫瘤便已完全被殲滅。

放射腫瘤科主任李芃逸提醒，雖然腫瘤已擴散，鼓勵病患勿灰心喪志，好好配合治療依然有痊癒的機會，也提醒民眾勿因疫情延誤至醫院求診，反錯失治癒機會。李芃逸説明，頭頸部癌症如口腔癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等，於全國10大癌症發生率中排名第6，死亡率排名第5。接觸菸酒檳榔是罹癌的最大風險因子，建議民眾可至本院戒菸門診求治，並多利用國健局補助之口腔癌篩檢，以收早期發現早期治療之效。

腔外科胡創志醫師指出，口腔範圍包括舌頭、口底、牙齦、及口頰黏膜等處，鄉親若發現有紅白斑、腫塊、或傷口潰瘍久不癒合，需檢查是否罹患口腔癌。有使用菸、酒、檳榔習慣者，罹癌機會更高達一般人的123倍。而口腔癌治療常需外科手術、放射治療及藥物治療互相配合，術後外觀重建也很重要，可協助病患有信心面對人群，恢復正常生活。

中國醫藥大學北港附設醫院吳錫金院長表示，癌症中心有完整的多專科癌症團隊。放射腫瘤科引進癌症放射治療利器銳速刀，治療精準快速，副作用低。癌症患者需要進行手術，放射治療，以及化學治療標靶治療等，北港媽祖醫院皆可提供專業完善的照顧。雲林鄉親可多利用四癌篩檢，有相關症狀可至腫瘤科門診諮詢。

▲雲林黃姓老農的肺部轉移腫瘤於治療前(上圖) 後(下圖) 的比較，可見腫瘤已完全消除。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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