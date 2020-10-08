　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

口腔癌治療後6年癌轉移...肺長6腫瘤！北港媽祖醫院出招殲滅

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲北港媽祖醫院癌症中心醫療團隊評估黃姓老農仍處壯年且體力不錯，使用標靶藥物爾必得舒搭配5種化療藥物進行治療，療程尚未結束轉移的腫瘤便已完全被殲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港媽祖醫院癌症中心醫療團隊評估黃姓老農仍處壯年且體力不錯，使用標靶藥物爾必得舒搭配5種化療藥物進行治療，療程尚未結束轉移的腫瘤便已完全被殲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名黃姓老農曾罹患口腔癌，就醫接受手術後治療完成，並定期回診追蹤。去年因身體不適轉至媽祖醫院求診。經放射腫瘤科李芃逸主任正子造影檢查，驚呼肺部已有6個轉移的腫瘤，經申請標靶藥物搭配化學治療，療程中患者感到不適一度想放棄，在醫療團隊的打氣下持續配合，治療後肺部腫瘤已完全消失。

黃姓老農今年63歲，平日有吸菸習慣，於六年前被診斷罹患口腔癌，於其他院接受手術與術後追加放射、化學治療，並定期回診追蹤，在2019年因身體不適轉至媽祖醫院，以為抗癌成功的他，經放射腫瘤科李芃逸主任正子造影檢查，竟發現腫瘤轉移到肺部且有6處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）癌症中心指出，黃先生為例，雖然口腔腫瘤已在6年前開刀切除，仍然在肺部復發，經評估黃先生仍處壯年且體力不錯，也沒有其他慢性病史，便使用標靶藥物爾必得舒搭配5種化療藥物進行治療，療程尚未結束轉移的腫瘤便已完全被殲滅。

放射腫瘤科主任李芃逸提醒，雖然腫瘤已擴散，鼓勵病患勿灰心喪志，好好配合治療依然有痊癒的機會，也提醒民眾勿因疫情延誤至醫院求診，反錯失治癒機會。李芃逸説明，頭頸部癌症如口腔癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等，於全國10大癌症發生率中排名第6，死亡率排名第5。接觸菸酒檳榔是罹癌的最大風險因子，建議民眾可至本院戒菸門診求治，並多利用國健局補助之口腔癌篩檢，以收早期發現早期治療之效。

腔外科胡創志醫師指出，口腔範圍包括舌頭、口底、牙齦、及口頰黏膜等處，鄉親若發現有紅白斑、腫塊、或傷口潰瘍久不癒合，需檢查是否罹患口腔癌。有使用菸、酒、檳榔習慣者，罹癌機會更高達一般人的123倍。而口腔癌治療常需外科手術、放射治療及藥物治療互相配合，術後外觀重建也很重要，可協助病患有信心面對人群，恢復正常生活。

中國醫藥大學北港附設醫院吳錫金院長表示，癌症中心有完整的多專科癌症團隊。放射腫瘤科引進癌症放射治療利器銳速刀，治療精準快速，副作用低。癌症患者需要進行手術，放射治療，以及化學治療標靶治療等，北港媽祖醫院皆可提供專業完善的照顧。雲林鄉親可多利用四癌篩檢，有相關症狀可至腫瘤科門診諮詢。

▲北港媽祖醫院癌症中心醫療團隊評估黃姓老農仍處壯年且體力不錯，使用標靶藥物爾必得舒搭配5種化療藥物進行治療，療程尚未結束轉移的腫瘤便已完全被殲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林黃姓老農的肺部轉移腫瘤於治療前(上圖) 後(下圖) 的比較，可見腫瘤已完全消除。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►平均一瓶只要544，非常划算

【其他新聞】

►雲林二監掌中劇偶戲節公演　貪財10階順口溜活潑掌偶獲滿堂彩

►雲林雙十農機展！雷射驅鳥自動跟隨採收車...AI智慧農業連展3天

►「嬉螺Dream」夢幻樂園！雙十連假登場...熱汽球七彩風車譜浪漫

►全台水情不穩！雲林民生用水無虞　淨水場：有水當思無水之苦

ET快訊
快訊／剁媽媽頭丟窗外！桃園逆子將出獄　高院急開庭結果出爐
少女被3男輪流性侵　台南警方回應了
快訊／台北馬偕公費流感疫苗告急！成人中午前打完、孩童下午也沒
20歲網美拍綁架片「遭誤射爆頭」！　屍體被丟原地
旅美再+1！海盜簽下台灣潛力強投　簽約金3千多萬
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「舊鞋救命」10/9登場！　楊右任、謝祖武現身高雄熱情開講

唱秋音樂祭第10年！表演團隊不計酬勞為花蓮帶來好聲音

遏止爐碴違法填埋農地　綠委提《廢棄物清理法》修法草案

2020台灣創新技術發明競賽　嘉藥勇奪金銀獎項

特定媒體狂攻水保局花酒案　陳吉仲不爽：我不看，他們報導不實

病人送急診「聯絡不到家屬」！護理師教設定醫療卡：鎖定也看得到

國慶連假出遊注意！　竹縣警公布交通疏導管制「7大重點路段」

國慶連假海象不佳⋯「停航」資訊看這裡！10航線可載20萬人次

梅蘭竹菊成題材！古典詩詞郵票10/14發行　有王安石、杜牧絕句

提升身障謀職力！勞動部雲嘉南分署推成長團...學員上課獲錄取

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

療癒！掏耳初體驗挖出「蠶寶寶」她享受洗眼睛、清耳洞爽到睡著

「舊鞋救命」10/9登場！　楊右任、謝祖武現身高雄熱情開講

唱秋音樂祭第10年！表演團隊不計酬勞為花蓮帶來好聲音

遏止爐碴違法填埋農地　綠委提《廢棄物清理法》修法草案

2020台灣創新技術發明競賽　嘉藥勇奪金銀獎項

特定媒體狂攻水保局花酒案　陳吉仲不爽：我不看，他們報導不實

病人送急診「聯絡不到家屬」！護理師教設定醫療卡：鎖定也看得到

國慶連假出遊注意！　竹縣警公布交通疏導管制「7大重點路段」

國慶連假海象不佳⋯「停航」資訊看這裡！10航線可載20萬人次

梅蘭竹菊成題材！古典詩詞郵票10/14發行　有王安石、杜牧絕句

提升身障謀職力！勞動部雲嘉南分署推成長團...學員上課獲錄取

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

國慶日運勢大爆發　「4生肖」財運旺上天

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

麥當勞哆啦A夢抱枕秒殺　網：記憶吐司沒了

快訊／台大醫院：公費成人流感疫苗已用罄

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

女友經痛幫買紅豆湯！「1舉動」被敢出家門

快訊／手機App突跳「震度6級」地震警報！官方回應了

雲林雙十農機展！雷射驅鳥自動跟隨採收車吸睛

高雄最難開在這！　運將曝慘況：比考駕照還難

國慶連假桃園以北有雨微涼　新竹以南微熱

更多熱門

相關新聞

中國北港附醫成立「脊椎關節中心」　推廣術後康復計畫

中國北港附醫成立「脊椎關節中心」　推廣術後康復計畫

台灣已於2018年成為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會，中國醫藥大學北港附設醫院位於雲林縣沿海地區，務農及65歲老年人口比例高達百分之22，且常有脊椎關節疼痛問題，為服務更多有脊椎關節治療需求的民眾，引進許多精準微創手術設備，並於17日成立「脊椎關節中心」。

中國醫藥大學北港附設醫院注新血　深耕社區照護民眾有感

中國醫藥大學北港附設醫院注新血　深耕社區照護民眾有感

高雄男嗜「菸酒檳」30年不離口！臉上長出巨大「巧克力菠蘿麵包」

高雄男嗜「菸酒檳」30年不離口！臉上長出巨大「巧克力菠蘿麵包」

口腔癌DIY檢查「五兆」

口腔癌DIY檢查「五兆」

中國醫藥大學北港附設醫院　贈送健康粽端午不變重

中國醫藥大學北港附設醫院　贈送健康粽端午不變重

關鍵字：

口腔癌中國醫藥大學北港附設醫院北港媽祖醫院癌轉移

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

快訊／館長案破案曙光！竹聯寶和會要角到案

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

館長槍手所屬幫派遭抄家　警嗆：都不准跑

《玩很大》行前通知留小鬼名字

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

小鬼追思會「驚見白霧」在張立東頭上！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面