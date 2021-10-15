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社會 社會焦點 保障人權

雲林老舊高樓64棟　張麗善抽查「斗六門大樓」：12棟限期改善

記者蔡佩旻／雲林報導

高雄城中城14日凌晨發生大火，釀成46死、41傷的慘劇，雲林縣縣長張麗善今（15）日對「斗六門大樓」進行消防安全聯合抽查，該大樓1至2樓為小北百貨、3樓有出租給一般住戶、4至5樓為廢棄餐廳、6至7樓為廢棄電影院、8樓廢棄KTV，為雲林縣頗具規模之住商混合大樓建築物。

▲今日上午雲林縣長張麗善帶領消防局、縣府建設處團隊於斗六市民生路雙子星戲院大樓進行聯合抽查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林縣長張麗善帶消防局、縣府建設處團隊於斗六市民生路雙子星戲院大樓進行聯合抽查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日上午雲林縣長張麗善帶領消防局、縣府建設處團隊於斗六市民生路「斗六門大樓」進行聯合抽查。主要檢查重點為各項消防安全設備是否符合規定、業者自衛消防編組初期應變能力、公安之各處逃生通道、安全門、梯是否堵塞，防火區劃是否受破壞或拆除及是否有違規使用等事項。

▲今日上午雲林縣長張麗善帶領消防局、縣府建設處團隊於斗六市民生路雙子星戲院大樓進行聯合抽查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，廢棄雙子星戲院所在的斗六門大樓於1981年拿到使用執照，目前1、2樓是小北百貨，3、4樓還有一個住戶，5到8樓都是廢棄空間，這樣的閒置設施很容易造成人為疏失或是發生人為的縱火，或是有因為老舊的管線意外走火，所以今天協同消防局、建設處做檢視。

縣長張麗善表示，雲林縣所有10樓以上的老舊建築一共有64棟，至目前已檢視42棟，其中有12棟消防安全設備部份未符合規定，依規開立限期改善通知單改善中，同時積極要求管理委員會儘速改善以維公共安全，也特別希望要求所有的大樓都成立公寓大廈的管理委員會，同時我們會加強針對商業類以及休閒文教類所有的公共場域加強抽查，也呼籲民眾一定要安裝住警器。

縣長張麗善提到，今年1月1日通過雲林縣住警器的自治條例，率全國之先針對5樓以下建築物要求定要自主裝設住警器。雲林縣政府也呼籲大樓建築物業者應加強本身自衛消防編組演練，於火災發生初期可自行滅火，且安全、有效率的引導住戶疏散；公共場所規劃安全動線，切勿囤積貨物在防火避難設施及通道上，如有發現前述違規情形亦可撥打1999縣民專線反應，共同維護公共安全。

▲今日上午雲林縣長張麗善帶領消防局、縣府建設處團隊於斗六市民生路雙子星戲院大樓進行聯合抽查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雙子星戲院斗六門大樓1至2樓為小北百貨、3樓出租一般住戶、4至5樓為廢棄餐廳、6至7樓為廢棄電影院、8樓廢棄KTV，為雲林縣頗具規模之住商混合大樓建築物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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