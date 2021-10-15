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口湖清潔隊回收廢木器「華麗轉身」　再製品超吸睛供不應求

▲雲林縣口湖鄉清潔隊利用回收廢棧板、傢具與漂流木，變身花台、茶墊等家用品，成為最受歡迎宣導品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣口湖鄉清潔隊利用回收廢棧板、傢具與漂流木，變身花台、茶墊等家用品，成為最受歡迎宣導品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

廢傢具、漂流木、廢棄棧板、玻璃瓶處理，是多數鄉鎮市公所清潔隊頭痛的問題，雲林縣口湖鄉清潔隊利用回收廢棧板、傢具與漂流木，經擁有木工乙級證照洪建明巧手變身花台、衛生紙盒、茶墊等家用品，成為最受歡迎宣導品，甚至供不應求。

▲雲林縣口湖鄉清潔隊利用回收廢棧板、傢具與漂流木，變身花台、茶墊等家用品，成為最受歡迎宣導品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣口湖鄉清潔隊利用回收廢棧板、傢具與漂流木，經擁有木工乙級證照洪建明巧手變身花台、茶墊等家用品，成為最受歡迎宣導品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

口湖鄉長林哲凌成立「雲山澗木工坊」，將清潔隊所回收之木器廢棄物再利用，以手工分製成家飾用品，精緻花台、飾架等家用小品更深獲得民眾喜愛，成為推動循環經濟最佳宣導品。木工師洪建明表示，要將漂流木、棧板與廢傢具變成實用家用品工序相當繁複，必須先拆除、分類、刨平裁切尺寸，再進行組裝上漆，才有成品，因為都是手工製造，產量相當有限。
口湖鄉公所秘書莊攸同表示，公所宣傳受限於人力與經費，雲山澗木工坊目前廢木器再製品「產量」有限，主要做為活動宣導品，透過實際精緻的成品，讓民眾體驗廢棄物再生利用的實用性，更具說服力。

▲雲林縣口湖鄉清潔隊利用回收廢棧板、傢具與漂流木，變身花台、茶墊等家用品，成為最受歡迎宣導品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣口湖鄉清潔隊利用回收廢棧板、傢具與漂流木，變身花台、茶墊等家用品，成為最受歡迎宣導品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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關鍵字：

清潔隊廢家具廢木器再利用再製家飾品

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