馬斯克登世界首富帶挑釁　送貝佐斯貼文「銀牌」表情符號

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃靜芸／綜合報導

世界前兩大首富，特斯拉創始人馬斯克(Elon Musk)及亞馬遜創始人貝佐斯(Jeff Bezos)，近日因SpaceX，兩人差距又再擴大，而且前者在轉發後者一篇文時帶有「挑釁」意味。

SpaceX為馬斯克2002年創辦的一家太空公司，根據外媒報導，這間公司的估價已超過1000億美元（約台幣2.8兆元），此外，雖然馬斯克四分之三的財富來自特斯拉，但SpaceX也助他一臂之力，讓他以2230億美元（約台幣6.28兆元）的身價，登上世界首富冠軍。而緊追在後的貝佐斯則以1916億美元（約台幣5.4兆元）的身價位居第二。

這兩人相互較勁的意味濃厚，他們爭吵的不只是身價，他們都訂定了自己的太空旅遊計劃，並且都開始將太空旅遊變為現實，在今年最後一季度發射了多艘航天飛機。

▲馬斯克回覆貝佐斯貼文，挑釁意味濃厚。（圖／tweeter@JeffBezos）

貝佐斯11日在推特上發布一則貼文，圖為1999年週刊封面傳聞亞馬遜將殞落的照片，文中他表示，「保持傾聽與開放的心態，但不要讓任何人告訴你你是誰」。這篇貼文事後被馬斯克轉發，而內文只有一個「第二名」的銀牌表情符號，由此可看出挑釁之意。