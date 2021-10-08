台積電劉德音：有人在囤晶片！馬斯克4個月前有答案「史詩級嚴重」

圖、文／CTWANT

汽車晶片大缺貨問題究竟何在？台積電（2330）董事長劉德音點出有人在囤晶片，而電動車龍頭創辦人馬斯克（Elon Musk），早在4個月前就在推特（Twitter）上貼文給答案，口徑一致的把造成汽車晶片缺貨原因對準供應鏈上。

對於汽車晶片缺貨的問題，電動車龍頭特斯拉創辦人馬斯克早在今年6月就給了答案。馬斯克發文指出，「最大的挑戰在供應鏈為，特別是微控制晶。」並強調「從未看過這樣的事情發生。」馬斯克分析，「由於業者擔心用光庫存，因此都超額下單（overorder），就像擔心沒衛生紙而囤貨一樣，並以「史詩級」的嚴重等級來看。

▲馬思克在今年6月2 日推特貼文中就點出汽車晶片缺貨問題卡在供應鏈的環節，過度下單搶晶片就像鬧衛生紙荒一樣。

早在9月下旬，美國商務部邀請半導體業者、科技大廠及汽車業者等討論供應鏈上晶片缺貨的問題，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）急迫想解決汽車晶片斷鏈的問題，並要求包括台積電等半導體晶圓廠得交出供應鏈資料，引發產業界及國人一片譁然。對於全球晶片「缺貨」的問題，劉德音在接受美國媒體訪問時表示，「幾過對數據多重檢核，肯定有人在囤積晶片。」

劉德音說明，對這些車廠來說，是我客戶的客戶的客戶，我們怎麼可能不給你們晶片，而優先給其他人。調查後發現，晶片大多是流入工廠，而非用於產品，意味著在供應鏈的某個環節上，一定有廠商在囤積晶片。

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