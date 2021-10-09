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社會 社會焦點 保障人權

搏命特斯拉「重油門對撞」　慘況背後原因曝！網讚：這朋友值得交

記者楊熾興／桃園報導

27歲林姓男子 8日駕車在桃園龜山區文三三街巷口，與21歲黃姓男子因擦撞發生行車糾紛，林男遭黃嫌糾眾毆打及強拉上車，駕駛白色特斯拉的27歲陳姓男子，見林姓友人被強拉上車，奮不顧身以特斯拉連續撞擊黃嫌車輛，迫使黃嫌等人棄車逃逸，警方據報依法偵辦，網友大讚「這朋友果然仗義，連特斯拉都開去撞」。

▲特斯拉車主為救友人衝撞歹徒車輛，車頭也嚴重受損。（圖／龜山警分局提供）

▲▼特斯拉車主為救友人不惜駕車衝撞歹徒車輛，車頭也嚴重受損。（圖／龜山警分局提供）

▲行車糾紛引發衝突，竟擄人上車。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，昨日11時15分在龜山區文三三街巷口發生行車糾紛，林姓男子駕黑車與黃姓男子所乘坐白色轎車因擦撞引發行車糾紛，進而引發肢體衝突，林男不敵遭黃嫌糾眾毆打及強拉上車，陳姓男子見林姓友人被強拉上車，奮不顧身以特斯拉連續撞擊黃嫌車輛，導致特斯拉車頭凹陷、引擎凸起及車身多擦傷痕，此舉也迫使黃嫌等人棄車逃逸。

▲黃嫌白色轎車不敵特斯拉連續擦撞車頭毀損。（圖／龜山警分局提供）

▲黃嫌白色轎車被特斯拉連續衝撞，車頭也毀損。（圖／龜山警分局提供）

員警獲報趕到場現場，依據留在現場車輛通知主嫌黃嫌到案說明，警方並持續傳喚其他3名共犯到案，全案依妨害秩序、傷害、毀損、妨害自由等罪嫌移送地檢署偵辦。 龜山警分局分局長蕭欽杰表示針對暴力案件絕對秉持嚴正執法、毋枉毋縱，絕不容許挑戰警方公權力執法，與淨化社會治安之決心。

現場民眾目擊此恐佈行為直呼「不敢看」，網友對這起因行車糾紛表示，「這朋友果然仗義，連特斯拉都開去撞」、「為了救朋友用特斯拉去撞、去堵、這朋友值得交」、「特斯拉果快，救人好用」。

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