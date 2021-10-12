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大媽公園組團「哈哈笑」稱能治療便秘　陸網熱議：像邪教聚會

記者魏有德／綜合報導

大陸遼寧一群大媽在公園內組團進行「哈哈笑」鍛鍊，發起人曹女士表示，大笑祛病特別神奇，能治療便秘、頸椎病等，還能治療抑鬱症（憂鬱症），「因為有些人不瞭解，罵的人特別多。」影片被分享上微博後，引起網友熱烈討論，多數人認為，「這類行為像邪教一樣，非發自內心的笑無助於健康。」

▲大陸遼寧一群大媽在公園進行「哈哈大笑」鍛鍊。（圖／翻攝微博沸點視頻）

▲大陸遼寧一群大媽在公園進行「哈哈大笑」鍛鍊。（圖／翻攝微博沸點視頻，下同

透過影片可以發現，20多位大媽站在公園內，雙手高舉並慢慢將頭仰向天空，伴隨著充滿「魔性」的哈哈大笑聲，引起路過民眾注意。由於這樣的行為受到外界議論，發起人曹女士解釋，「大家每天在公園笑15至20分鐘，笑只是其中一個部分，共分為叫性、全身拍打、大笑、整體運動和唱歌，並非完全只有大笑。」

▲大陸遼寧一群大媽在公園進行「哈哈大笑」鍛鍊。（圖／翻攝微博沸點視頻）

不過，曹女士還表示，大笑祛病特別神奇，能治療便秘、頸椎病等，還能治療抑鬱症（憂鬱症），「因為有些人不瞭解，罵的人特別多。」

對此，部分網友表示，「怎麼總是有此等莫名其妙的鍛鍊方法？」；「讓心情輕鬆愉悅，不是哈哈兩聲就是笑了」；「腦子有病怎麼治」；「整的跟邪教一樣」；「挺嚇人的，會讓人以為精神病院門沒關好」；「不擾民就行，其他無所謂」。

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