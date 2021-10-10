設計時器「每3分鐘提醒換人」　北市6公園試辦「限時分享盪鞦韆」

▲北市府於6座公園的盪鞦韆旁，設置3分鐘的計時器提醒設施。（圖／台北市工務局公園處提供）

記者袁茵／台北報導

盪鞦韆為公園內最夯的遊具，很多孩童一坐上去就捨不得下來，常有一位難求的情況；北市府為推廣每個孩子都有機會玩到遊具，減少排隊時衍生的糾紛，10月9日起選定6座公園遊戲場，試辦為期2週的「友善限時分享方案」，輔導孩童按壓計時器3分鐘提醒。

北市工務局公園處表示，遊戲場盪鞦韆是小孩們喜歡且熱門的遊具設施，假日常常會有孩童排隊遊玩的情形，甚至有些孩子們會在玩到不肯下來。

公園處指出，為了孩子們都有玩到盪鞦韆的機會、領會「分享」精神，自10月9日起，選定大安森林、青年、南港、前港、碧湖公園、花博公園美術園區等6個公園遊戲場，在假日遊戲場人多的時間，試辦為期2周的友善限時分享方案，輔導小孩排隊並按壓計時器3分鐘提醒，讓孩子們只要稍微等待，就能開心玩到盪鞦韆。

公園處強調，若公園盪鞦韆限時遊玩試辦成效良好，公園處將評估擴大推行實施。

針對北市公園處該項政策，育有4歲女兒的陳姓媽媽表示，小孩很喜歡盪鞦韆，但日前因為公園沒有開放的關係，所以一直沒有帶孩子去公園玩，覺得這項政策很好，因為過去與孩子到公園時，常看到大批民眾在排隊等玩鞦韆，導致自己與孩子排到之後，也不敢玩很久，此政策的3分鐘應屬於參考，至少有個基準，可以盪得心安理得。

而育有1個5歲孩子、1個未滿2歲孩子的邱姓媽媽受訪時指出，因為疫情的關係很久沒去公園，對小孩來說，也許真的會有效果，且很多爸媽會在旁邊滑手機、不管小孩，導致孩子霸佔鞦韆很久，但該政策屬於「防君子不防小人」。