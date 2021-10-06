「前世男友鬼魂糾纏」拉嫩妹性交轉運　色阿北不舉改用手

▲張男強拉女子至公廁外草地以手指性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者白珈陽／台中報導

台中市62歲張姓男子有性侵前科，今年5月間於豐原火車站發現1名18歲女子在等人，他以看手相為由上前搭訕，將女子帶到附近公園稱自己是「歡喜佛」，看見女子遭前世男友鬼魂糾纏導致運勢不佳，須跟他性交才能轉運，隨後把女子強拉至公廁欲性侵，但張無法勃起，女子也不願配合，最後張又把女子拉到外面草地，以手指性侵得逞。台中地檢署6日偵結，依妨害性自主罪將張男起訴。

起訴書指出，張男曾涉妨害性自主案件，遭台中地院判刑11年，至2018年3月間出獄。張男今年5月12日晚間於豐原火車站附近，發現1名18歲女子正等人網購面交，他認為女子年輕涉世未深，上前以看手相為由向其搭訕，並相約翌日同一地點見面。

隔天女子依約出現，張男稱車站附近太黑，須到附近豐原慈濟公園，有媽祖神像比較靈驗、且公園公廁比較明亮，張男又說，女子因遭前世男友鬼魂糾纏，導致運勢不佳，他是歡喜佛，只要跟他性器接合就能轉運，但女子不願配合，張遂將她強拉進公廁，將廁所門反鎖，硬脫下女子褲子猥褻其下體、胸部，不過張無法勃起，隨後又將女子拉到公廁外的草地，以手指侵入女子下體得逞。

過程中女子不斷表示「很痛」、「我不要」，但張男不理會，還說「趕快做完就可以走了」，事後女子不敢報警，張還持續打電話騷擾女子，經女子家人發現後報警查獲。

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