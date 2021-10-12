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隔壁花蓮停班課　台東人深夜狂洗縣長臉書：確定不放嗎？

▲▼台東縣風雨大，傳出路樹傾倒、民宅淹水，還有招牌被吹走。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣風雨大，傳出路樹傾倒、民宅淹水，還有招牌被吹走。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、董美琪／綜合報導

台東縣未達停班停課標準，今天（12日）照常上班上課，不過由於隔壁花蓮縣宣布停班停課，讓許多網友深夜不斷洗版台東縣長饒慶鈴臉書，「池上鄉目前風大雨大，隔壁（花蓮）富里鄉明天居然停班停課，明明就在隔壁而已，標準怎麼差那麼多」。

▲▼台東縣風雨大，傳出路樹傾倒、民宅淹水，還有招牌被吹走。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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台東縣根據中央氣象局預測風力及雨量資料，12日未達停班停課標準，且考量圓規颱風將於清晨6時脫離台灣近海，風力影響減弱，因此宣布照常上班、上課。

▲▼台東縣風雨大，傳出路樹傾倒、民宅淹水，還有招牌被吹走。（圖／記者楊漢聲翻攝）

但花蓮縣政府因參酌天然災害停止上班停止上課作業辦法第4條規定，雨量已達停止上班停止上課標準，又依據同辦法第7條規定，多條溪流河川已達土石流警戒，恐有致災之虞，宣布12日停班停課。

許多台東民眾無法接受，深夜在饒慶鈴臉書抗議，留言已達近1300則。大家紛紛表示「池上鄉目前風大雨大雨大到看不到前方的路，視線模糊」、「這位縣長一定沒有跟我們一樣住在台東縣市！」、「你永遠不知道圓規的圓會畫到哪邊去」、「風大雨大，東河泰源這邊已經停電7小時了！」、「不要早上讓家長冒風雨載孩子上課，然後又突然說風雨大要放假」、「縣長，我家的水塔感覺已經不在了，確定不考慮放假嗎」。

現居台東的前桃園市議員王浩宇也在底下留言「雨超大！！！花蓮縣明天停止上班上課，更接近暴風圈的台東呢？大家明天上班，請注意安全。」

▲▼台東縣風雨大，傳出路樹傾倒、民宅淹水，還有招牌被吹走。（圖／記者楊漢聲翻攝）

氣象局凌晨1點55分發豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，今日宜蘭山區及台中山區（和平區鄰近宜花交界處）有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭、花蓮及新北山區有局部豪雨或大豪雨。

▼12日凌晨1點55分豪雨特報：超大豪雨：台中、宜蘭。大豪雨：新北、花蓮。（圖／氣象局）

▲▼12日1:55豪雨特報。（圖／氣象局）

【台東10/12照常上班上課】 根據中央氣象局預測風力及雨量資料，台東縣明日（10/12）未達停班停課標準，且考量圓規颱風將於明日6時脫離台灣近海，風力影響減弱，台東縣政府宣布明天照常上班、照常上課。

饒慶鈴發佈於 2021年10月11日 星期一

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