宜蘭續發豪大雨特報　鄭明典：東半部雨勢「未來12小時更大」

▲圓規颱風21：50衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

記者柯沛辰／綜合報導

受到颱風外圍環流影響，氣象局11日晚間9點30分續發宜蘭縣山區「超大豪雨」、平地「大豪雨」特報，許多宜蘭人也感受到風雨，紛紛上網詢問「明天還要上班上課嗎？」對此，中央氣象局長鄭明典同一時間也在臉書表示，未來12小時東半部雨勢還會更大。

許多民眾深夜紛紛在臉書社團「宜蘭知識+」發文詢問，「宜蘭的風雨大到騎車差點擂殘，明天確定不停課？」、「明天小孩要上課嗎，好大的雨，一陣一陣」、「宜蘭就是停班停課最慢，恢復正常上班上課最快」、「宜蘭已經紅爆了（指大豪雨特報）...」

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▲氣象局針對宜蘭縣山區、平地續發豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

事實上，鄭明典11日晚間9點就在臉書貼出各大測站雨量，可見宜蘭縣大同鄉鴛鴦湖測站截至晚間8點50分單日累積雨量已達502毫米、大同鄉翠峰湖測站達454毫米，還有大同鄉留茂安測站也達432毫米，其餘還有太平村土場、太平山、樂水分校、梵梵等測站也都累積在300毫米上下。

鄭明典指出，這是超大豪雨，宜蘭鴛鴦湖12日凌晨起算，也達「超大豪雨」等級，不少測站達到「大豪雨」標準，「未來12小時預期東半部雨勢還會更大！」

不過，宜蘭縣政府稍早已宣布，12日照常上班、照常上課。

▼鄭明典晚間9點表示，東半部雨勢「未來12小時更大」。（圖／翻攝自臉書／鄭明典）