LIVE／圓規最近台灣時刻！氣象局最新說明　12縣市續發豪大雨特報

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象局11日晚間表示，輕颱圓規強度略為增強，暴風半徑也擴大到250公里，預計晚間至12日上午最接近台灣，外圍雲系將持續影響台灣東部至北部地區。至於圓規最新動態及對台影響，氣象局深夜11點30分透過記者會直播說明，同時續發海上颱風警報。

氣象局稍早提醒，圓規颱風對台影響程度，不亞於發布陸上警報的颱風，即便颱風12日遠離，東半部降雨也跟著趨緩，但仍有明顯的雨勢，整體以11日至12日清晨最為明顯。若後續無太大變化，預計最快清晨前後有望解除海上颱風警報。

謝佩芸晚間11點40分進一步說明，宜蘭、花蓮地區11日晚間到12日容易有超大豪雨，而北部及台東地區也會有大豪雨出現，提醒東半部地區嚴防豪大雨帶來的災害。

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降雨預估部分，11日晚間8點到12日隔天上午8點將是雨量最顯著的時候，之後12日白天至晚上，降雨的情形趨緩，但整體來說，東半部天氣不穩定，持續會有降雨。

之後，隨著圓規12日往西進入南海，台灣週三週四仍以偏東風、東南風為主，同時台灣附近水氣還是比較多，所以天氣還是不穩定，尤其迎風面的東半部地區仍會有局部大雨。周末期間將會有東北風南下，屆時北部、東半部地區就會轉涼。

▲氣象局深夜11點30分續發海上颱風警報。（圖／中央氣象局）

氣象局深夜11點30分續發海上颱風警報，目前圓規中心位在鵝鑾鼻南方約330公里海面上，以每小時26公里速度向西進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風；瞬間最大陣風則為每秒35公尺，相當於12級風。

根據最新資料顯示，圓規七級風暴風半徑250公里，暴風圈已進入巴士海峽近海，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。

另外，受到颱風外圍環流影響，氣象局晚間9點30分續發12縣市豪大雨特報，台中市、宜蘭縣山區將有局部大豪雨或超大豪雨，新北市、花蓮縣、宜蘭縣平地有豪雨或大豪雨，台北市、桃園市、台東縣慎防豪雨，基隆市、新竹縣、南投縣、高雄市、屏東縣則要注意大雨。

▼氣象局晚間9點30分續發12縣市豪大雨特報。（圖／中央氣象局）