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圓規通過台灣南方！風雨愈晚愈強　宜蘭台中山區一天破500毫米

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象局11日晚間11點40分說明，輕颱圓規目前位在台灣南南東方約340公里海面上，以每小時26公里速度向西進行，預計未來幾個小時將逐漸通過台灣的正南方，來到距離台灣相對最近的位置，因此即起至12日上午，將是對台影響最明顯的時候。

氣象局資深預報員謝佩芸表示，雨量觀測部分，截至11日晚間11點，在颱風外圍環流影響下，包括東半部地區、恆春半島、新竹以北地區，都有明顯風雨發生，最大累積雨量在宜蘭縣山區540毫米，台中山區也有537.5毫米，都超過了「超大豪雨」雨量的等級。

謝佩芸指出，同一時間花蓮地區的雨量也在累積中，富里鄉超過300毫米；雙北地區、台東地區累積雨量也達到豪雨等級，預期降雨還會持續發生。

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透過最新雷達回波圖可見，台灣東方海面有一大波水氣持續朝台灣方向移動，今晚將為迎風面帶來顯著雨勢，尤其對流雲系通過，容易發生短延時強降雨，「當這些海面上的水氣遇到中央山脈地形舉升，在我們東半部的山區也容易產生明顯雨勢」。

▲▼氣象局說明。（圖／中央氣象局）

▲氣象局資深預報員謝佩芸。（圖／中央氣象局）

謝佩芸說，宜蘭花蓮地區11日晚間到12日容易有超大豪雨，而北部及台東地區也會有大豪雨出現，提醒東半部地區嚴防豪大雨帶來的災害。

降雨預估部分，11日晚間8點到12日隔天上午8點將是雨量最顯著的時候，之後12日白天至晚上，降雨的情形趨緩，但整體來說，東半部天氣不穩定，持續會有降雨。

隨著圓規12日往西進入南海，台灣週三週四仍以偏東風、東南風為主，同時台灣附近水氣還是比較多，所以天氣還是不穩定，尤其迎風面的東半部地區仍會有局部大雨。周末期間將會有東北風南下，屆時北部、東半部地區就會轉涼。

▼圓規持續向西進行。（圖／氣象局）

▲▼輕度颱風圓規10/11 23:30海上颱風警報。（圖／氣象局）

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