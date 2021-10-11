爆乳28歲輕熟女改行賣淫　警一看身分證驚呆…是4字頭美魔女

▲范姓女子改行賣淫聲稱自己是28歲輕熟女，保養相當好看不出實際年齡。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／宜蘭報導

因為疫情讓八大行業小姐們叫苦連天，有小姐為了賺取生活費不惜出賣肉體，新北市一名原本擔任陪酒的范姓女子，以「28歲輕熟女」全套3千元為代價，在中和地區租賃小套房從事性交易，並請朋友在網路論壇刊登廣告，警方喬裝前往臨檢後，當場當場逮獲范女，一看身分證才發現她年過40，卻是個保養得宜美魔女，警方訊後將她依法送辦。

據了解，范姓女子原本從事美容相關行業，在朋友的介紹下開始做起陪酒服務，直到疫情爆發後，她所工作的萬華又成為重災區，為了配合政府防疫政策八大行業皆無法營業，讓范女頓失收入來源，她找不到更好的工作只好決定賣淫來賺取收入。

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41歲的范女由於沒有熟識的雞頭、沒有客源介紹，只好請朋友在網路論壇上張貼廣告，以「28歲輕熟女」搭配爆乳美照，兜售半套1500元、全套3000元等按摩服務，並支付給朋友每個月3600元的廣告刊登費用，不料還沒正式支付費用，剛開始營業就被警方盯上。

員警日前網巡發現性交易訊息後，前往中和地區套房內稽查，喬裝顧客詢問范女服務內容，員警當場出示證件表明身分後，在套房內搜出保險套以及潤滑油等證物，范女被帶回派出所後還求情自己因疫情所迫，只是為了賺取生活費，警方訊後依照社會秩序維護法、妨害風化予以裁處。

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