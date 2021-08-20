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社會 社會焦點 保障人權

高雄解封「養生坊」藏春色　老司機指路！3特徵表示小姐能加錢

▲警方查獲高雄某間美容美體護膚會館進行性交易 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方查獲高雄某間美容美體護膚會館進行性交易 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

三級警戒降級之後，儘管八大行業還沒解禁，但已經有不少色情業者透過按摩重新復業。高雄警方19日查獲一家情色護膚會館，逮捕剛剛完成性交易的29歲嫖客跟45歲大姊。警方透露，這種暗藏春色的按摩會館，只要內部有安裝許多監視器、樓梯口有加裝鎖，幾乎都是有問題。

警方接獲高雄七賢二路某美容美體護膚會館疑似有違法經營性交易，18日晚間進入搜索時，發現該店不僅裝設多支監視鏡頭監看，更在二樓往三樓包廂的樓梯裝設密碼鎖，，員警只好持破壞器材猛力一打，破壞門鎖後進入，一開始先在樓梯間抓到一名34歲的連姓女子。

▲樓梯間還設置密碼鎖，警方用破壞器撬開 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

再往三樓時，員警當場聽聞某間包廂內明顯有人的聲音，但卻遲遲不願開門配合警方搜索，為避免湮滅證據，立即用腳踹開房門，進入後大喊「警察！不要動！」，抓到45歲的吳姓女子與剛完成半套性交易的29歲的溫姓男子，溫男都還來不及將衣服穿好。

警方透露，他們除了直接現場搜索外，也會請員警喬裝顧客前往消費，只要小姐有性暗示就會直接表明身分逮捕。另外，如何一眼看穿這家店有沒有暗藏春色？他們說只要業者在店內安裝許多監視器、樓梯口加裝鎖頭的，這家店八成都是有色情服務的。

▲警方查獲高雄某間美容美體護膚會館進行性交易 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

批踢踢鄉民間也流傳著一種方法，可以直接從店外就看出「這家店有沒有暗藏春色」，有人說只要看一下店家玻璃有沒有透明？能不能一眼看到裡面？如果可以表示這家店純按摩，如果遮掩看不到內部的，那多半都有問題。

 

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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