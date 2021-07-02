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案發現場／灌毒拔甲虐殺2歲童卻逃死！姑姑泣：想幫10年前無助的自己

▲▼王昊(昊昊)遭虐死，姑姑王薇君10年後仍未走出傷痛。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲2歲男童王昊(昊昊)遭虐死，姑姑王薇君10年後仍未走出傷痛。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

2歲5個月大的男童王昊，2011年遭灌毒虐死，被棄置在新店慈濟醫院急診室內，檢警逮捕了主謀毒販劉金龍及3名同夥，並查出他們以燒紅鐵釘燙昊昊腳底、以鐵鎚打鼻梁和四肢、尖嘴鉗拔指甲等，劉金龍最終判處30年徒刑確定；昊昊姑姑王薇君在Podcast節目《我在案發現場》含淚痛心地說「這麼多年了我還是沒走出來！」當年她挺身爭取姪子司法正義卻飽受網友謾罵，夜半內心脆弱時，就會把王昊慘死的傷勢照一一細看「我才能夠知道，我被酸民傷害的痛根本不算什麼」。

▼點擊收聽《我在案發現場》王薇君泣訴當年的無助。

兒權會理事長王薇君回想記憶中的昊昊，他既聰明又調皮，當時是家族中最備受寵愛的孩子，家中大大小小都稱他為「小隻」，王薇君身為昊昊的姑姑也對他疼愛有加，但由於弟弟攜帶毒品入境發監執行，弟媳潘美芳將昊昊帶在身邊照顧。王薇君想也沒想過潘女當時早已染上毒癮，在弟弟入監期間與已婚毒販劉金龍同居交往，昊昊因此墜入死亡的致命深淵。

2011年11月3號，新店慈濟醫院急診室病床上突然出現一名被黑色外套包裹住的男童，他就是2歲5個月大的昊昊，醫護人員打開外套，發現昊昊身上佈滿大小瘀傷、鼻樑骨塌陷、指甲脫落，已經失去生命徵象，急救後仍宣告不治；由於院內找不到昊昊的家屬，緊急通報新店警方到場調閱監視器，發現男童是被一名戴著眼鏡男子抱進急診室內，警方開始循線追查，先在一處眷村內逮捕眼鏡男周建輝，以及同夥鄭勝豐跟許冠雄，他們聲稱小孩跟綽號「小六」的毒販劉金龍有關，並坦承也有參與虐童、灌毒犯行。

▼周建輝用黑色外套包裹住昊昊，丟包在急診室病床上後裝打電話落跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼虐死2歲男童王昊，劉金龍、周建輝、許冠雄及鄭盛峰被警方移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

昊昊生母潘美芳當時遭毒品通緝，看到虐童新聞曝光後，一見昊昊的衣著就認出是自己的孩子，急忙打給警察說自己不想逃了「只想見兒子一面」，她到案後表示同居人劉金龍謊稱已將昊昊帶給保母照顧，不料21天後孩子卻遭虐打身亡；警方遍尋不著劉金龍，卻在移送當天因為一起車禍案件，發現肇事者姓名恰巧也是劉金龍，最後才將他緝捕歸案；

王薇君回想相驗解剖的那一天，檢察官指著解剖台上一具慘白、佈滿瘀青、瘦得直見肋骨的童屍，問家屬「這是不是王昊？」王薇君與母親呆愣住，片刻後才答了一句「我不知道」。王薇君形容第一眼見遺體「好像看到一個外星生物一樣」，難以置信可愛、聰明的昊昊會變成如此，不知相驗程序的她向檢察官要求想抱抱昊昊，卻換來一句冰冷的「不可以」，讓王薇君瞬間理智斷線，在相驗室內無助地大聲哭喊。直到解剖後她才終於能細看昊昊的傷勢，殘破的手指、兩條腫脹的雙腿、斷裂的鼻梁、缺牙的小嘴，以及那雙無論如何都無法闔上的雙眼，至今仍烙印在王薇君的心中。

▼王薇君當年拿著昊昊滿布瘀青的傷勢照片淚灑記者會。（圖／資料照）

▲▼王昊(昊昊)遭虐死，姑姑王薇君10年後仍未走出傷痛。（圖／記者陳豐德翻攝）

而姑姑沒有想到，開庭後才是折磨的開始，劉金龍等人在法院上還原21天內怎麼凌虐昊昊的細節，讓她感覺化身為昊昊也嚐了一那些遍非人能忍受的酷刑，她說「開庭時我都得用筆或指甲刺我自己，才能讓我冷靜下來！」。由於潘美芳視昊昊為心頭肉，劉金龍擔心昊昊非親生，潘女有天可能會因昊昊離開劉金龍身邊，因此劉才視昊昊為眼中釘。

10月11號爭吵後潘女要打包東西準備離開劉金龍身邊，不料劉金龍在門外大喊「弟弟跟我去買東西」，當時周建輝進屋牽昊昊說去買東西，幾個小時候劉金龍單獨回來，稱已經昊昊交給阿個阿嬤帶，還稱「阿嬤很疼小孩，這樣妳才能去工作」，但潘美芳不斷追問，劉金龍就是不告訴她昊昊的真實下落。

昊昊實際上被帶往許冠雄等人住處，由於母親不在身邊，她時常哭著找媽媽，劉金龍先要求昊昊原地踏步、數出1、2、1、2，只要節拍不對就用竹扒子毆打昊昊手心、手臂，之後更變本加厲，與同夥用榔頭敲擊王昊的鼻子、手臂、小腿，還用細管抽打王昊臀部、臉部及四肢，甚至用尖嘴鉗拔掉王昊的指甲、拿燒熔的鐵釘將傷口「熔起來」，還以嘴對嘴方式，強迫昊昊吸食安非他命、海洛因香菸，最終注射海洛因到昊昊體內，導致他中毒性休克，到院前就已死亡。

▼主謀劉金龍二審開庭後落下「鱷魚的眼淚」。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼虐死2歲男童王昊，劉金龍、周建輝、許冠雄及鄭盛峰被警方移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

王薇君回想一審開庭時劉金龍毫無悔意，時常惡狠狠瞪著自己，直到法官判他死刑後他開始態度翻轉，使出「鱷魚的眼淚」，不僅板凳只坐三分之一，對法官說話還很小聲，甚至在終結辯論時還流淚向法官說「想跟家屬道歉」，並對著王薇君鞠躬，王薇君當庭並不領情，向法官說「要道歉叫他去跟昊昊道歉！」不料劉金龍二審成功逃死，判30年徒刑，周建輝、許冠雄、鄭盛峰則分別改判20年、9年及14年徒刑。

▼點擊收聽《我在案發現場》王薇君敘述兇嫌二審逃死過程。

當時高院判決書上寫著「劉金龍在電話中指示周、鄭二人將王昊送醫，足見其良心尚未泯滅」，讓王薇君無法接受，當庭氣得捶打椅子、地板並高喊「我不接受！」不料最高法院駁最終回姑姑上訴，儘管檢察總長發起非常上訴，但仍被駁回，全案確定。昊昊案將屆滿10年，王薇君也已成為兒權會理事長為兒少保護不停奔走，回想當年經過她不禁啜泣道：「我只是想幫10年前無助的那個自己」。

王薇君在真實犯罪Podcast節目《我在案發現場》中細談了昊昊案的始末及對她深切的影響，昊昊最終用了自己的性命，換得了《兒少法》54條之1修法；除了判決結果外，最讓王薇君無法接受的就是昊昊生母潘美芳，她在弟弟入監服刑後竟然保外待產，姑姑講述「我反推時間，她就是王昊被凌虐的21天懷孕的，在昊昊飽受凌虐的時候，她就與劉金龍就沉溺在毒品的歡愉之中……」

▼姑姑推算昊昊遭虐打時，生母潘美芳正與劉金龍沉溺於毒品中。（圖／記者陳豐德翻攝）

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▲▼王昊(昊昊)遭虐死，姑姑王薇君10年後仍未走出傷痛。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼昊昊被尖嘴鉗拔下指甲，手指滿是傷痕。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼王昊(昊昊)遭虐死，姑姑王薇君10年後仍未走出傷痛。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼許冠雄(前)與周建輝(後)遭警方移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼虐死2歲男童王昊，劉金龍、周建輝、許冠雄及鄭盛峰被警方移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼鄭盛峰低頭不語。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼虐死2歲男童王昊，劉金龍、周建輝、許冠雄及鄭盛峰被警方移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼王昊(昊昊)遭虐死，姑姑王薇君10年後仍未走出傷痛。（圖／記者陳豐德翻攝）

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