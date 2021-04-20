案發現場／恐怖民宿執行「人類圈養宰殺」計畫　甜美蛇蠍女成釣餌

▲梁乾昌新婚後前往大陸黃山旅遊投保5千萬元保險，卻在始信峰旁墜落身亡。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

新北淡水恐怖民宿「老董的家」2007年舉辦員工旅遊，梁乾昌與2名同事前往大陸黃山始信峰旅遊，卻墜崖身亡；奇怪的是出發前梁男買了高額旅遊意外險，他的新婚妻子連鈺湘很快地向保險公司申請理賠5千萬元。警方接獲這起疑似詐保案，一查之下竟揭露民宿圈養街友宰殺的惡魔計畫；承辦警官在Podcast節目《我在案發現場》談到，他在民宿709號房內救出遭圈養、只能吃餿水度日的5名街友，其中至少10人已經下落不明。

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2008年1月刑事局偵一隊接獲保險公司理賠調查員的報案，他們發現居無定所的梁乾昌（33歲）短時間內與長相甜美的連鈺湘（29歲）結婚，並與楊明璋、宋進財跟團前往大陸黃山地區進行員工旅遊，出發前還在機場向各保險公司投保了共5千萬元的旅遊意外險，3人脫隊前往始信峰時，梁男攀登上懸崖旁的欄杆拍照留念時卻墜谷身亡，屍首被當地警方找到依意外墜谷結案。燒為骨灰送回台灣，但總總巧合讓調查員覺得並不單純。

「我兒子不可能跟人結婚，更沒錢去什麼員工旅遊！」梁父當時也跟著理賠調查員前往報案，他表示兒子先天患有小兒麻痺，且居無定所，不可能會有女孩會想嫁給他。警方一查才發現，梁男原本打算與新婚的連女前往黃山度蜜月，後來因故更改為員工旅遊，同行的都是淡水一家被網友評為A級民宿「老董的家」的員工。

▼戴著帽子的宋進財與楊明璋先在欄杆前拍照，降低梁男戒心。（圖／記者陳豐德翻攝）



此外依照同行楊、宋2男所提供的照片中，警方依照片時間序發現梁男墜崖前就拍了幾張現場空景照，梁男爬上去欄杆後又拍了兩張照片，甚至連梁男墜落後他們還在現場拍了數張相關照片，試圖取信保險公司，但這反而使警方更起疑心，開始針對發起員工旅遊的民宿深入調查。

警方發現，民宿老闆李憲璋（36歲）過往曾在房仲公司上班，過往還經營過剝皮酒店，從2005年因為投資失利開始就利用街友當人頭，以空頭公司偽造薪轉證明、繳款信用卡費培養信用紀錄，接著申請鉅額房屋貸款，等到其信用破產、沒有奶水可擠，再將他們一腳踢開，藉此詐貸銀行上億元。

▼梁男墜崖之後2人還拍了多張現場圖，讓警方起了疑心。（圖／記者陳豐德翻攝）



等到警方蒐證完畢，前往民宿搜索後卻意外在709號房找到5名被圈養的街友，他們吐露原本都在車站流浪，有人主動找上他們，說有發傳單的工作能換得溫飽，沒想到卻被帶到民宿關起來，最久甚至被關了2年；其中一名街友已經被投保了370萬元的壽險，但因為不接受老闆安排前往大陸結婚，才能活到今天；警方同步找到許多下落不明的街友證件，保守估計超過10人。

為了突破民宿老闆李憲璋、連女、楊男、宋男等4人，刑事局動用4組測謊人員同步測謊，其中楊、宋、連3人皆未通過，顯示這是一起有計畫的殺人詐保案件。而專案人員對連鈺湘最為印象深刻，她總是擺出一副撲克臉應訊，警方查出她其實就是老闆李憲璋的女友，並在她隨身的筆記本上發現5篇短文，內容寫著「你在天上過得好不好」等語，原本以為連女是心虛懷念已故的死者，一問之下才發現筆記內容回憶的都跟她飼養後已死亡的狗有關。

▼女街友遭圈養在民宿救出時衣不蔽體，房內散發出濃厚惡臭。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼連鈺湘私底下對民宿圈養的街友相當苛刻。（圖／記者陳豐德翻攝）



經警方曉以大義，且答應會照顧好她所飼養的紅貴賓，連女才吐露原本李憲璋的計畫只有詐貸，是她認為遊民還有殘存價值，才獻策了殺人詐保計畫。原先李信璋打算利用假結婚的蜜月之旅，讓連女將梁男推下山崖，但因連女不敢才又更改為員工旅遊，由老闆的親戚楊明璋，以及先是被圈養、因聽話被升為遊民主管的宋進財執行計畫，脫隊將梁男騙上欄杆拍照，再由楊動手將他推下1600米高的山崖殺害。

士林地院重判老闆李憲璋無期、連女11年徒刑，但這個案件經歷多次重審，更二審時法官認定李男、連女共犯殺人罪，另外李男又犯下多個偽造文書罪，不過因本案審理超過8年，有《刑事妥速審判》適用而減刑；又加上2007年《減刑條例》的減刑，最後更二審殺人罪嫌部分將李男輕判14年，連女輕判8年，最高院駁回上訴全案確定。至於執行殺人計畫的楊明璋、宋進財，二審時也被各判16年、14年，但在審理期間先後身亡，已判公訴不受理確定。

當時的專案刑警黃念生在Podcast《我在案發現場》中提到，楊明璋在自白犯案後，卻突然反咬借提時遭警方刑求、電擊棒電屁股，甚至連女也向警方求救在獄中遭人恐嚇「不可以亂說話」，當時專案警方認為有可能一切都是老闆李憲璋唆使，企圖去降低自白的可信度，也針對了獄中管理人員展開了調查……

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►我在案發現場

▼老董的家被網友評為A級民宿。（圖／翻攝自官網）



▼事故發生的地點相當險峻，兇手犯案後還多拍了幾張懸崖底的照片。（圖／記者陳豐德翻攝）



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