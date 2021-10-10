疫情趨緩...男客狂敲門！美魔女天天「不間斷性愛13小時」快崩潰

▲靈兒外型亮眼身材好，完全看不出已經40歲。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

一名身高170公分並擁有D級美乳的女子，為了快速賺錢選擇下海，由姊妹介紹加入賣淫集團，被安排在新北市板橋一間旅館接客，近期因為疫情逐漸趨緩，生意上門，讓她每天幾乎連吃飯的時間都沒有，儘管月收入非常可觀，但這樣的日子讓她快崩潰。

靈兒（化名）年約40歲、保養得宜，維持每天晨跑的習慣，她從下午開始接客到凌晨，每次性交易收費2500元，而該賣淫集團為了體恤小姐辛勞，每次交易只抽500元，靈兒只要接一個客人，就能淨賺2千元。由於靈兒長相甜美，又有模特兒般的好身材，男客們透過某知名論壇發現，待疫情趨緩後紛紛找她。

▲集團在論壇上PO出靈兒的性感照片，讓不少男客趨之若鶩。（圖／記者陳雕文翻攝）

網巡警方6日在知名論壇發現性交易的資訊，喬裝男客預約，晚間6點到了指定旅館後，看到靈兒一臉不耐地說，「可以去洗澡囉…」接著順勢脫下套裝，這時警方迅速出示證件，並把傻眼的靈兒帶回派出所製作筆錄。

▲靈兒身材好，吸引男客不斷上門。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，靈兒是一名單親媽媽，要照顧孩子跟雙親，因為實在太缺錢只好下海，在被警方逮捕當天，她從下午1點開始上班到晚間6點，已經接了6名客人，賺到1萬2千元，若僅以每次接客淨賺2千元、每天接6名客人來看，保守估計月收入至少有36萬元。警方製作完筆錄後，依社維法開罰。