美豔雞頭媒介伴遊　LA獨棟豪宅激戰！台女赴美加17天賺25萬

▲跨國賣淫集團林姓女主嫌涉嫌媒介性交易遭起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松／台北報導

台灣林姓女子涉嫌在台物色賣淫女子，經面試分級後，安排小姐們從2018年起，自費買機票、辦簽證前往美加地區，與華裔男客性交易，每次平均400到500美元，也有輕熟女「單純想散心」，只接陪酒客，小姐實收6成，有人到加拿大17天賺25萬元，台北地檢署1日依媒介性交易等罪起訴林女和陳姓、林姓2男。

日前1名台灣籍年輕女子因為入境美國時，被發現進出頻繁，遭美方邊境管理局攔查後，女子因人生地不熟，只好坦承與同行者都是賣淫，美方隨即透過AIT通報台灣，透過跨海視訊會議，研擬偵辦這個跨國集團，美方清查相關可疑的出入境名單，台灣檢警則在2月初發動搜索，直搗主嫌林女等人住居所。

▲台灣檢警2月初收網破獲林女為首的跨國賣淫集團。（資料照／記者張君豪攝）

林女接受偵訊時坦承，過去都是靠同夥在網路上刊登廣告，再由她親自面試應徵小姐，依顏值分類定價，每次性交易價格最高可到700美金不等，之後她會再把小姐的資料帶去美國交給「GTO Kevin」，準備接機安排住宿。

據了解，林女不像過去劉喬安涉及的戴姐富豪伴遊團，伴遊團小姐的機票行程都有人安排，被林女選入的小姐有的原本從事特種行業，有的有正常工作，都是依個人時間，自己買機票、辦簽證赴美，集團頂多幫忙取件或指導流程，基本上都是由小姐自費出國，到美國3個散布在LA的獨棟豪宅，或加拿大住所，等候客人上門。

檢警查出，這個跨國賣淫集團至少從2018年開始從事色情媒介，客人以華裔為主，2020年因新冠肺炎疫情影響才稍微停止運作，小姐賣淫所得若400美金，要上繳150美金給集團成員，等於約是64分帳，不過也有到案的30多歲輕熟女強調，自己只是想散心，所以只陪酒不賣身。

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