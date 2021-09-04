高雄男砸錢連結深V嫩妹　燈開夢碎！她是...肉感泡芙媽：阿娘喂

▲高雄市新興分局查獲色情交易，45歲的黎姓賣淫女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子透過網路跟一名李姓雞頭約定性交易，雙人相約在七賢一路某棟大樓套房當中，時間一到就會帶賣淫女子來，就在蔡姓男子開燈之後，這才發現剛剛跟他進行連結的賣淫女子「真相」，忍不住說了一句「阿娘喂」。

2日下午兩點多，接獲情資的員警在七賢一路某棟大樓的有性交易，就在大樓周邊發現有2名男子互相接頭之後進入大樓當中，員警一路尾隨，一名男子先進入一間房間，接著又有一名女子跟進，原先接頭的一名男子就要離開，員警將他控制盤查，他才坦承自己是雞頭。

▲高雄市新興分局查獲色情交易，45歲的黎姓賣淫女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警進到房間之後，房間內的一對男女剛進行完「人與人的連結」，分別確認他們的身份，41歲的蔡姓男子跟雞頭在網路相約進行性交易，然後他再通知45歲的黎姓賣淫女子來到這間房間，只是交易結束之後，蔡姓男子現場聽見黎姓女子的真實年齡，忍不住說了一句「阿娘喂」，因為他以為花了2500元，來得會是「妹妹」，竟沒想是一名肉感的大姊。

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