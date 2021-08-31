美魔女直播嗆：請乾爹去找你　挨告恐嚇只求「隱瞞1件事」

▲40多歲的陳姓美魔女擔心真實年紀曝光，拜託偵辦恐嚇案的檢警別記載她的年籍資料。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名職業駕駛被宣稱30歲的陳姓女直播主吸引，陸續抖內了幾十萬元後，覺得陳女似乎開始有意疏遠，留言質疑陳女翻臉不認人，陳女回：「再這樣就請乾爹去你公司」，男粉怒告恐嚇，台北地檢署31日以罪嫌不足等理由處分不起訴陳女，而陳女除擔心刑責，特別拜託辦案人員，別讓自己40多歲的真實年籍曝光，以免影響日後直播工作。

陳姓女直播主雖然年紀較長，但身材曼妙，加上保養得宜，在愛情公寓直播平台上，對粉絲們宣稱自己年約30歲，也沒人覺得有違和感，1名職業駕駛被陳女深深吸引，陸續砸了幾十萬元抖內支持陳女，後來錢花完了，發現陳女態度轉趨冷淡，懷疑陳女只是想騙他的錢。

▲陳女身材保養得宜，宣稱自己年約30歲也沒有違和感。（示意圖／pixabay）

陳女因受不了這名男粉絲不斷留言指責她翻臉不認人，忍不住回嗆：「再這樣就請乾爹去找你公司經理」，男粉覺得自己遭到恐嚇，而且懷疑自己工作地點被陳女外洩給乾爹，向台北市警文山一分局提告，指控陳女涉嫌妨害自由、違反《個資法》。

據了解，陳女到案後對相關案情交代解釋完，特別請求辦案人員，在案件卷宗內，隱匿她的個人年籍等資料，因為她不希望實際年齡曝光，怕會影響到其他粉絲對她的支持，全案經檢警調查後，因陳女回復粉絲的內容，並沒有明確的惡害告知，且只是揚言要乾爹去找粉絲的上司，並非找粉絲，也無證據顯示陳女有違反《個資法》，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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