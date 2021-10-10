8寶媽建議「每個家庭至少生3胎」　她怒揭2現實面：真的不敢生

▲新竹8寶媽建議，每個家庭至少都要生3胎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

新竹一名34歲年輕媽媽，因為很喜歡小朋友，婚後9年陸續生了8個小孩，她建議每個家庭至少要生3個小孩，引發外界討論，有網友表示，養育小孩的花費是一筆龐大的支出，不是每個家庭的經濟狀況都適合，而且這麼多小孩，不管是要租房、買房還是跟長輩一起住都是個問題，貼文引起眾多網友共鳴。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，看完新竹8寶媽媽的新聞，想知道夫妻倆的開銷有多大，「要不要先自己分享，生這麼多小孩到底要花多少錢養，給大家實質的參考依據，父母至少要合計賺多少薪水，才能維持家庭開銷？」而且一家10口，應該很難跟長輩同住，「是付多少房貸還是房租？」此外，還有基本的醫療保險，「是否都是自己買？，還是上一輩都替你買好？」

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原PO提到，現在很多年輕爸媽，因為習慣不好，沒有經濟能力，養不起小孩又不願意避孕，只會造成社會上的困擾，「有錢有能力生那麼多，誰不想生到自己甘願，重點每個人家庭背景跟長輩狀況不一樣，自己愛生多少個是妳家的事情，但妳沒資格要求別人要生幾個」。

▲網友們認為，先評估自己的能力，跟另一半討論好，要生幾個都可以。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

貼文曝光後，網友們回應，「不只是錢的問題，夫妻倆的精神心靈狀況都要很好」、「他自己愛生是他家的事情，還在那邊至少三胎，當作每個人都跟他家一樣有錢」、「生簡單，養不容易呀！尤其是用心的養育不是簡單事」、「不管有經濟能力沒經濟能力，都由衷佩服這對小夫妻」。

但也有網友認為原PO太激動，「竟然為了一個別人家的建議這麼生氣，她也沒逼每個家庭都生3個啊」、「她也只是個人認為每個家庭都應該生3胎，而且她有說為何她會有這種主張，不過生與不生、生一胎生二胎都是自己跟另一半的決定，不需要放大檢視別人的想法」、「你要生幾胎是你的事情，2021年連建議都不行」。