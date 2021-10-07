不爽孕婦要求讓位博愛座！她扯「道德綁架」嗆：坐下也只在滑手機

▲博愛座的問題時常引戰，這次又因有網友不滿成討論焦點。（示意圖）

圖文／鏡週刊

博愛座的用意是設計給有需要的民眾，不過一名女網友則不這麼認為！她表示自己近日被孕婦拍肩要求讓博愛座位，但孕婦坐下以後也只是滑手機看影片，讓她不滿認為這是道德綁架，但文一出遭網友圍剿「它就是博愛座啊！」、「都叫博愛座了，沒事幹嘛跟有需要的人搶！」

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該名女網友在「爆怨公社」發文抱怨，自己一早搭上捷運坐了博愛座，卻被一名孕婦拍肩膀要求讓位，讓她相當不滿認為，對方坐下也只是拿了包包裡的耳機，滑手機與看影片，「我要不要讓位給妳是我的選擇，妳拍我叫我讓位，給我看妳懷孕，如果怕上捷運沒有位置坐，你可以坐計程車。」原PO認為博愛座是道德綁架，「做善事這種事是心甘情願，不是要拍你…叫你做的」。

貼文一出遭網友圍剿，「它就是博愛座啊！」、「都叫博愛座了，沒事幹嘛跟有需要的人搶！」、「她懷孕腰酸，腿酸就需要坐啊！跟她坐下來滑手機有什麼關係？那妳到底哪裡不舒服？腦嗎？」、「孕婦坐下來不能滑手機？難道要坐在那念經嗎？」、「真是刷新三觀」「不是妳讓他（她）懷孕的沒錯！但同理心一下好嗎？妳也是女人看妳打這種話真的很可悲」、「如果妳是坐在博愛座，孕婦這麼說也沒錯，因為上面確實老幼孕婦優先，不然寫好看的嗎？」



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