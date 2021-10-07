台灣最丟人的風景！零消費占座位「翹腳滑手機」遭網罵翻：沒教養

▲該男子大辣辣把腳放在桌子上。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

大熱天戴著口罩在戶外走動，汗流浹背超不舒服，不少人會尋找室內有冷氣的地方待著，一名網友日前到台南某間星巴克用餐時，目擊一名年輕男子，不顧旁人眼光，直接將雙腳放在桌子上，店員前來勸說，提醒該男子要消費，但男子仍無動於衷，繼續坐著滑手機，貼文一出，網友全罵翻，「太沒教養了吧」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前到星巴克用餐，發現一名年輕男子沒有消費，坐在角落的位置，把用餐的桌子拿來「饋腳」，店員前來勸導，提醒要消費點餐，但是該男子仍不理會，繼續坐著滑手機，超離譜的行徑，讓原PO很傻眼，「這裡是公共室內空間，不是你家外面，可以為店家想想嗎，開店做生意是要賺錢的」。

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貼文曝光後，引來一片撻伐聲浪，「看了好想打下去」、「台灣最丟人的風景」、「這小孩也太沒教養了吧」、「他爸知道的話，當初應該一張衛生紙揉掉」、「超級沒水準」、「自以為很帥」、「現在很多這樣的，還有把不對的合理化的」、「腳放桌子真的很沒禮貌」。

也有網友指出，「店家都不趕了，我們這些外人管個屁」、「一副『我就爛』，這種人根本不在乎別人看法，所以各位也別氣了」、「可能是房東兒子才這麼囂張」、「來五個壯漢在他的後面應該就會怕了」、「結果他是老闆兒子」、「話說現在很多小孩都這樣，幾個人進來只點一杯飲料就開始吃起外面帶來的食物，整個傻眼，索性門口直接貼禁用外食」。

▼網友們大罵「沒家教」。（圖／翻攝自爆怨公社）

