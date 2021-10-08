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熱炒店菜單上「狐狸」1道150元！他一問被瞪　老闆娘現身解惑

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO很好奇「狐狸」到底是什麼菜色。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

餐點項目多、價格便宜，偶爾還有限定菜色，讓許多人聚餐首選熱炒店，但這隻狐狸到底是什麼？有網友發現，店家的手寫菜單白板上「第27欄」沒有寫出菜名，只有一個狐狸圖案，好奇是否為隱藏菜單，一問卻被給白眼，讓他覺得很無辜。貼文一出，其他人不禁留言猜測，也吸引該店的老闆娘親自給出解答。

這位網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見白板上有30幾種菜色，包括糖醋排骨、鐵板牛柳、宮保雞丁等經典菜，等第27項卻不是菜名，而是一個狐狸的圖案，價格則是150元。

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原PO當時就以為有隱藏菜單，便好奇一問，結果不禁抱怨「我只不過問老闆娘，這隻狐狸是什麼菜，竟然被青欸？」也在留言處說當時「老闆直接冷冷回我『是過貓啊！』，感覺被鄙視看不懂中文。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲店家菜單。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，其他網友也看得霧煞煞，「我以為是哆啦A夢，哈哈哈哈哈」、「看起來應該是讚」、「沒說暗語不賣你」、「要猜中才有隱藏菜單啊」、「我以為是拳擊手套」、「原來還有隱藏菜啊」、、「老闆娘青你的原因是……她畫的不是狐狸？」

事後，有人將貼文轉PO到其他社團，意外釣出老闆娘本人親回，直呼「我很抱歉造成誤會！」解釋那個狐狸其實是磁鐵，是孩子頑皮貼上去的，至於讓原PO覺得不舒服，她也還原當時的狀況，「客人點餐，我抬頭看了一下客人比的方向，我以為是在說過貓，我還有回答客人『那是過貓』，讓客人以為我在青，真的很抱歉。」

老闆娘也強調，車子來來往往的，她當下也沒有聽到顧客有詢問狐狸，或是有沒有隱藏菜單，而且她其實忙著寫菜單，所以只有快速抬頭瞄一眼，「我真的很抱歉，造成客人的心裡不舒服。」

►平口褲竟然「涼涼的」！

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