漂亮媽媽超愛小孩「9年生8胎」　獨特「自成團體」育兒心法曝光

▲34歲的林小姐上月生下她的第8個孩子，今天帶著所有寶貝們一起回診「看醫生」。（圖／新竹國泰醫院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名年輕少婦，因為太喜歡小孩，婚後9年陸續生了8個孩子。上個月林小姐剛生完她的第8胎，今天到醫院進行產後回診，她浩浩蕩蕩的帶著8個孩子，也讓幫她接生的婦產科醫師曾英智一起感受生命的喜悅。被問到為何有勇氣生了那麼多個孩子，林小姐也回答「因為我太喜歡小孩了」。

國泰綜合醫院表示，婦產科首要任務就是陪伴每位媽媽歷經懷胎10月，曾英智醫師在看診時總是用輕鬆的口氣、專注的態度，彷彿是上演真實版《機智醫生生活》，因此讓林小姐8次生產都選擇新竹國泰。

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▲一個扶產婦坐起身的動作，讓林小姐連續8次都選擇曾英智醫師生產。

林小姐說，每次產檢時都需要躺平照超音波，對大腹便便的孕婦來說，檢查後的起身相當費力，許多醫師會選擇在這空檔抓緊時間打病歷資料，但曾醫師卻總是不疾不徐的等待媽媽們整理好上衣，在起身那一霎那伸出左手扶著、右手拉起媽媽，這小小的動作雖然只是順手，卻讓她感到除了爸爸及家人，醫師是她最重要的力量。

多子多孫是人生一大喜事，但曾英智醫師也提醒，連續多胎產婦，除了要小心早產問題，還要注意生產時子宮破裂風險，生產後更不能鬆懈，要隨時注意子宮收縮不良可能造成的產後大出血。

34歲的林小姐第一次生產是25歲，她也分享自己的育兒心得， 孩子的成長需要同儕的陪伴，如果在日常生活就有一起陪伴的兄弟姊妹，不僅可以互相學習、媽媽不必事事督促外，更可以讓他們獨立自主。因此她認為「每個家庭裡頭至少應該要生3個孩子，3個人讓他們自已形成一個團體」，當嬰幼兒探索階段，孩子已經開始懂得群體生活後，在未來的成長過程中也自然懂得與人相處及互動。

被問到怎麼有勇氣聲那麼多，林小姐說自己很喜歡小孩，所以孩子來了，就是想跟他們一起，一切都順其自然，也沒刻意備孕或是避孕，即使每次出門光事先餵飽孩子、治裝，就要2個小時，她也甘之如飴。目前已經生下4男4女湊滿吉數「8」的林小姐有沒有興趣再接再厲？她說，自己才剛生完，還沒想到那邊，但是家人認為「已經很熱鬧了」、「可以不要再生了」。

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