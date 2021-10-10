太誇張！「武陵夜市」直播凌晨3點塞車　遊客：趕看國慶日出

▲福壽山農場山路從凌晨3時就出現塞車情形。（圖／截取自福壽山農場臉書）

記者白珈陽／台中報導

國慶連續假日民眾紛紛出遊，台中知名景點武陵農場及福壽山農場湧進大量遊客，武陵農場9日入園人數有2241人，是5月迄今人數最多的一天；福壽山農場有員工10日清晨5時許返回農場上班，卻因上山車潮太多卡在車陣中，所幸開起「武陵夜市」直播，只見滿滿車輛塞在山路上看不到盡頭，甚至有網友留言指出，從凌晨3時就開始塞車。

武陵農場副場長胡發韜表示，昨日入園人數有2241人、664車次的大型車，國民賓館房間數115、 露營區營位、282帳，住宿全滿；今日人次預估也會有2200多人，但因有下雨情形所以住宿略少，約9成，明日因連假最後一日，訂房人數為最少。

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▲▼胡發韜表示，農場出現久違不見的遊客與住客人潮。（圖／武陵農場提供）

福壽山農場副場長王大仁表示，福壽山農場昨天遊客1973人，車次684輛，今天預估也約有1900多人，昨日62間房均客滿。住宿情形，同樣因明日收假，訂房人數明顯減少。

福壽山農場1名員工今清晨5時許要回農場上班，卻遇龐大車陣塞在途中，他當場以「雙十國慶，武陵夜市」為標題開起直播，引起許多網友關注，有網友說為了趕看國慶日的日出才夜衝，有人看到陣仗直呼「誇張」，更有網友指出，其實從凌晨3時許就已開始塞車。

▲有網友指出，半夜3時許就開始塞車。（圖／截取自福壽山農場臉書）

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