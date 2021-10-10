雲林升旗典禮　偶戲男神素還真、葉小釵站台

▲雲林國慶升旗典禮，縣長張麗善、各鄉鎮市長、縣府一級主管及霹靂布袋戲代表角色-素還真、葉小釵，與現場民眾一起高唱國歌和國旗歌，目迎青天白日滿地紅國旗升起。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021雲林國際偶戲節於10月1日至10月31日，適逢歡慶雙十節，雲林縣政府今(10)日於虎尾布袋戲館辦理國慶升旗典禮，縣長張麗善、各鄉鎮市長、縣府一級主管及霹靂布袋戲代表角色-素還真、葉小釵，與現場民眾一起高唱國歌和國旗歌，目迎青天白日滿地紅國旗升起。

2021雲林國際偶戲節以「武林天下」為主題，打造全球獨家偶戲界的盛會，今年國慶日特別邀請素還真、葉小釵等偶戲男神，一同為國家慶生，舉辦全台最有特色的國升旗典禮。

縣長張麗善表示，今天是中華民國創立110年的雙十國慶，感謝國父孫中山先生歷經11次革命，在篳路藍縷、非常艱辛的情況下，開創了中華民國，這段歷史不能被抹滅，更不能被遺忘，為讓年輕世代瞭解中華民國的由來，同時結合2021雲林國際偶戲節活動，縣府特別邀請素還真、葉小釵等偶戲男神一同為國家慶生，推廣布袋戲也見證中華民國歷史。

張麗善說，今年是辛苦的一年，上半年有旱災，下半年有水災，全年都壟罩在疫情的襲擊下，最近稍微解封，但大家仍不可掉以輕心。另配合振興五倍券，縣府推出遊雲林三大好活動，第一好是消費滿500元即可享10%現金回饋、第二好可抽百萬名車等多項大獎、第三好還可以做公益，把兌換現金的發票捐給弱勢團體，創造無限價值。

▲雲林國慶升旗典禮，縣長張麗善、各鄉鎮市長、縣府一級主管及霹靂布袋戲代表角色-素還真、葉小釵，與現場民眾一起高唱國歌和國旗歌，目迎青天白日滿地紅國旗升起。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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