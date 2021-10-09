台中上班族的BNT來了！盧秀燕宣布「加開5天快打站」增12萬人接種

▲台中上班族的BNT來了！盧秀燕宣布：加開5天快打站供12萬劑施打量能。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中央10月4日宣布第11期疫苗接種對象，台中市長盧秀燕今（9）日表示，由於醫療院所一週最多施打17萬劑疫苗，為提升台中市接種量能，市府啟動快打站機制，提供BNT疫苗接種，預計開設5天快打站，可額外提供12萬劑的接種量能，加速接種速度。

衛生局表示，中央10月4日宣布第11期疫苗接種對象，包括AZ第二劑為7月22日前已接種第一劑的18至55歲民眾，以及7月30日前已接種第一劑的56歲民眾；BNT第一劑對象為47歲以上民眾、12至22歲及18歲以上第9類等。中央昨日下午再宣布，第11期BNT第一劑增列45歲以上民眾，以及AZ疫苗第二劑調整為7月22日前已接種第一劑的18歲以上民眾及7月30日前已接種第一劑的54歲以上民眾，確定意願數待中央提供。

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衛生局提醒，依據中央規劃，第11期預約時程分流，BNT第一劑於10月11日上午10時至13日中午12時受理預約，AZ第二劑預約時間為10月12日上午10時至13日中午12時，施打期程10月15日至21日，請接獲簡訊民眾儘速至平台完成預約。