摩鐵開唱「無罩喝酒作勢喇舌」　遭檢舉警察也在場！觀旅局說話了

▲有民眾到摩鐵歡唱，無罩還作勢喇舌，遭檢舉其中疑有警察涉入，此間KTV包廂就是7人開唱之處。（圖／翻攝摩鐵官網）



記者游瓊華／台中報導

民眾期待已久的KTV終於解封，但中央規定唱歌仍需戴口罩、只能喝水。不過有民眾在IG上貼出限時動態，跟6名朋友在台中市南屯區汽車旅館無罩歡唱，當中疑似有員警，影片中還有一男一女作勢喇舌，桌上除了水之外還有酒瓶、零食等，遭人檢舉向1999投訴。摩鐵業者表示，7人入住時強調都是同住家人，總共訂了2間房，櫃台也都有提醒消費者必須要做好防疫措施。

觀旅局也回應，確實有收到民眾投訴，將派員稽查該旅館。若經查證屬實，歡唱的7人最高恐遭罰10.5萬元罰鍰。

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觀旅局表示，10月8日晚間9時10分有民眾進線1999詢問於KTV唱歌是否須戴口罩，欲檢舉南屯區摩鐵內KTV包廂內有唱歌未戴口罩情形，並表示參與人員有警察，話務人員建議若在現場，可先告知店家要求顧客或請警方協助，後續民眾告知是從社群媒體看到，話務人員表示會為其通報相關單位了解處理。

觀旅局表示，旅館室內營業空間最大容留人數不得逾中央公布通案性原則，營業場所室內每人2.25平方公尺，將派員前往稽查調閱該旅館旅客登記簿及相關影像，如查證非屬同住家人而未全程佩戴口罩，將依傳染病防治法第70 條第 l 項規定，裁處行為人3000元以上1 萬5000元以下罰鍰。另外，如有超過室內容留人數規定，將依傳染病防治法第67條裁罰業者6萬元、以上30萬元以下罰鍰。