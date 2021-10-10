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下半天北返、出遊潮齊上路　國五恐塞13小時！午後地雷路段出爐

▲20210210國道車流路況▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲國慶連假第二天，高公局預估北返車潮將於下午開始湧現。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

今天（10/10）為國慶連續假期第二天，出遊人潮湧現。根據高速公路1968資訊指出，截至近中午11時許，國道壅塞路段多在北部。國一北向內湖至東湖，以及國三南向環東至南港路段都為紫爆，時速均不到20公里。國一北向圓山至內湖同樣壅塞，時速僅21公里；國三南向鶯歌系統至大溪，時速也只有38公里。

中部地區國三南向中投至霧峰時速27公里，國道五號南北向均通暢。高速公路局國道路況預報達人陳恩柔表示，預計今天上午開始，國一北向圓山到大華系統、國三土城到關西，車流量將會逐漸增多，國五南向南港至到頭城，北向頭城至坪林路段也預計今日會有車潮湧現。

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至於今日國道路況預報，陳恩柔說，今天國五南向南港系統至頭城路段，預計今天上午車潮開始湧現，要到下午5點過後車潮才會逐漸舒緩；國一北向圓山至大華系統、南向新竹系統至湖口、北向關西至大溪，預計下午3點過後至晚間9點都會有明顯車潮；國道五號今天上午10時左右已陸續湧現北返車潮，預計壅塞將持續至深夜23時過後。

▲國慶連假第二天路況預報。（圖／高公局提供）

▲國慶連假第二天，國五北向宜蘭至坪林路段可能壅塞至深夜。（圖／高公局提供）

陳恩柔談到，中部國道路段則以南向車潮為主，國一彰化至埔鹽、國三快官至霧峰以及草屯至名間，則是中午11至12時間車流量較大。但預計下午西部北返車潮也會湧現，國一北向西螺至埔鹽、南屯至后里、銅鑼至頭屋；國三竹山至中興以及草屯至霧峰，預計下午3點過後也會湧現車潮，預計車流會持續至晚間9時過後。

至於南部國道，陳恩柔說，南部國道台南、高雄都會區今天一整天都會有零星車多的狀況，但需留意國道十號西向仁武至左營路段，下午4時至晚間8時間車流量較大。

高公局也提醒民眾，今日國道相關疏導措施包括6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口，7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

▲國慶連假第二天路況預報。（圖／高公局提供）

▲國慶連假第二天路況預報。（圖／高公局提供）

▲國慶連假第二天路況預報。（圖／高公局提供）

▲國慶連假第二天路況預報。（圖／高公局提供）

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