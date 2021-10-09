　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李眉蓁「刪Q」引爆焦糖哥哥+王浩宇參戰　她反擊：塔綠班教會我的事

▲▼李眉蓁刪Q引戰，戰鬥藍大戰塔綠班。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李眉蓁刪Q，意外引爆戰鬥藍大戰塔綠班。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員李眉蓁在臉書發文呼應刪Q行動，但卻引來偏綠人士焦糖哥哥、鬼才阿水等大舉進軍灌爆李臉書，甚至連在桃園被罷免的王浩宇也來嗆聲留言。李眉蓁也不甘示弱反擊，她率先呼應戰鬥藍精神，今（9）日更先後發出「塔綠班教會我的事」、「該讀的要讀，該刪的要刪」兩篇貼文反擊。

李眉蓁表示，本是一篇單純貼文，卻引發戰鬥藍大戰塔綠班，對此感到意外，她說，感謝所有指正她論文撰寫錯誤的人，也會以一輩子的努力來回報。但她也表示「犯錯的人，並沒有失去做對的事的權利」，除了重新讀碩士班、努力把學位讀回來，還事會繼續支持刪Q行動。

李眉蓁昨天在臉書貼文指出刪Q行動勢在必行，質疑他支持大麻合法化、肇事逃逸等。沒想到立即引來綠營側翼大舉灌爆臉書，大批網軍及綠營側翼紛紛以嘲諷、挖苦、甚至辱罵的方式，口徑一致集中猛轟李眉蓁論文事件。短短一天之內，留言數已破4000，但支持者也紛紛趕來按讚送溫暖，留下8000多的按讚數。

▲▼李眉蓁刪Q引戰，戰鬥藍大戰塔綠班。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李眉蓁刪Q引爆網路激戰，不甘示弱再發文「塔綠班教會我的事」。（圖／記者賴文萱翻攝）

面對綠營側翼大軍壓境，李眉蓁今日早上再度以「挑戰越多才會成長，塔綠班教會我的事」為題貼文，表示「如果你有罪有錯有不對，加入塔綠班是獲得原諒救贖最快的道路。我不同流合污，所以我正承受塔綠班的石頭。」、「你不可能跟滿天蝗蟲講道理」、「繼續堅持做對的事」。

中廣董事長趙少康更親自現身留言「民進黨側翼素質低落，不問黑白只看藍綠，動輒出征正義之聲，只能用刪Q和四大公投過關給他們教訓。眉蓁加油、台中二選區加油！」。

▲陳其邁市政總質詢,李眉蓁 。（圖／記者吳世龍攝）

▲李眉蓁臉書貼文風波意外引發「戰鬥藍大戰塔綠班」。（圖／記者吳世龍攝）

事實上，李眉蓁不久前和國民黨高雄市議員陳麗娜、鐘易仲、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏等人組成KK政線，共同建立優質問政路線，隨後率先呼應趙少康的戰鬥藍主張。

這次臉書貼文風波意外引發「戰鬥藍大戰塔綠班」，塔綠班的戰力培植已久、組織穩固、火力旺盛，而戰鬥藍剛組成不久，團隊戰力能發揮到什麼程度，備受外界關心。

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
獨／中職「最強投」放水消失23年！　現況曝光
國旗妹野外露出「1條線」遮點！　超狂尺度萬人嗨了
快訊／楊勇緯東奧後首戰　全運會5連霸到手
湯姆斯盃／「麟洋配」東奧後首戰告捷！　33分鐘勝泰國
誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民點名1男1女：一生推
快查第11輪有沒有你？　疫苗預約「資格查詢」上線了
「4千黑衣人」塞爆公祭！　警逮百名小弟拖吊2千萬名車
8萬包養！正妹赴約連結見「大老闆」傻眼　慘遭性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立陶宛贈台23.59萬劑AZ將到貨　蔡英文：期待善的循環不斷延續

習近平稱台獨沒好下場　國民黨「捍衛中華民國」：反對一國兩制

習近平稱統一是潮流「逆之者亡」　外交部：中華民國台灣是民主國家

北市1歲女童確診！家住萬華匡列4人　北市：研判為舊案

中部醫師串連力挺陳柏惟　組「反惡罷聯盟」催不同意票

基本工資明年調漲為25250元　侯友宜：樂觀其成

李眉蓁「刪Q」引爆焦糖哥哥+王浩宇參戰　她反擊：塔綠班教會我的事

LIVE／國慶連假首日「新北連10天＋0」　侯友宜說明最新疫情

罷免林昶佐二階連署書達3.3萬份　鍾小平：有信心通過！

國慶酒會標案寫錯民國年　外交部：將加強內部控管避免出錯

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

立陶宛贈台23.59萬劑AZ將到貨　蔡英文：期待善的循環不斷延續

習近平稱台獨沒好下場　國民黨「捍衛中華民國」：反對一國兩制

習近平稱統一是潮流「逆之者亡」　外交部：中華民國台灣是民主國家

北市1歲女童確診！家住萬華匡列4人　北市：研判為舊案

中部醫師串連力挺陳柏惟　組「反惡罷聯盟」催不同意票

基本工資明年調漲為25250元　侯友宜：樂觀其成

李眉蓁「刪Q」引爆焦糖哥哥+王浩宇參戰　她反擊：塔綠班教會我的事

LIVE／國慶連假首日「新北連10天＋0」　侯友宜說明最新疫情

罷免林昶佐二階連署書達3.3萬份　鍾小平：有信心通過！

國慶酒會標案寫錯民國年　外交部：將加強內部控管避免出錯

詹子賢骨刺下二軍休養比較好？　助總不認為：可能明年才可打

重劃區草叢「虛弱喘息聲」　他熱衰竭⋯妻謝救命恩：走老運

台鐵東線國慶連假「再加開4班車」　今日18時起開放訂票

吳念庭挑戰單季百安連7打數無安打　王柏融連2天未比賽

新加坡確診破3000創新高！　李顯龍：放棄「清零」改與病毒共存

貢獻度不輸味全雙王牌　葉總：選到林子昱算賺到

你的鞋子裡有密拍設備！　便服警路過倒地擒抱逮地鐵偷拍狼

南投疫苗覆蓋率破5成「AZ打最多」　縣府籲踴躍登記+中央足額撥配

獨／中職最強投「放水」消失23年！親曝現況　開口談當年黑歷史

台灣創新技術博覽會10／14日開展　444家廠商1300項展品大秀創研成果

豬也有粉刺！下巴藏巨無霸黑頭　白色油脂擠出來...跟硬幣一樣大

政治熱門新聞

民調曝出爐　同意罷免陳柏惟投票意向佔88%

打疫苗後死亡數＞新冠死亡病例　葉毓蘭：保命變奪命

藍營毀滅戰　王浩宇：陳柏惟好感度低破20%

去年政黨政治獻金曝　民進黨砸逾583萬給幫推、投石

卓冠廷挺3Q　翻顏家黑歷史反擊：上酒店、黑道在服務處交贖金

北市1歲女童確診！家住萬華匡列4人　北市：研判為舊案

陳柏惟駁財產暴增　自曝購房打拚歷程！3.6萬網友狂讚聲援

國民黨去年政治獻金　人事支出佔逾4成

我方以「台澎金馬」名義申請入CPTPP　吳釗燮：爭議最小的方式

陳柏惟罷免倒數　林昶佐：報復性罷免不利民主

怒轟罷免制度瞎　王浩宇批時力「根本XX」

李眉蓁「刪Q」引爆焦糖哥哥+王浩宇參戰

朱立倫吃60元蚵仔麵線　呼籲蘇內閣謙卑

柯文哲認漲工資「時機不對」：大老闆都罵成一片

更多熱門

相關新聞

藍營毀滅戰　王浩宇：陳柏惟好感度低破20%

藍營毀滅戰　王浩宇：陳柏惟好感度低破20%

陳柏惟罷免案將在10月23日進行投票，他近來先被爆出10年前肇逃事件，又捲入涉賭爭議，民進黨前桃園市議員王浩宇表示，陳柏惟的好感度從30%降到20%以下，處境相當危險，「而且藍營的毀滅戰還在繼續」。

怒轟罷免制度瞎　王浩宇批時力「根本XX」

怒轟罷免制度瞎　王浩宇批時力「根本XX」

「罷王」拉票挨罰60萬　陳學聖抱怨：楊烈幫蔡英文助選只罰50萬

「罷王」拉票挨罰60萬　陳學聖抱怨：楊烈幫蔡英文助選只罰50萬

中壢半夜停電！　王浩宇在台東狂接電話累了

中壢半夜停電！　王浩宇在台東狂接電話累了

炎亞綸金鐘謝自由被讚　焦糖哥哥曝內幕

炎亞綸金鐘謝自由被讚　焦糖哥哥曝內幕

關鍵字：

李眉蓁刪Q行動焦糖哥哥王浩宇

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

美女網紅離世！「18歲長黑痣沒管」卻是癌末

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

男友LINE傳「2字」暗號！老司機搖頭：分吧

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

王思佳曬「產後真實肚子」！網激讚

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

一秒分辨台北人！「2特徵」天龍人認了

鄧佳華炫富！酸「5倍券給2種人拿的」被轟爆

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面