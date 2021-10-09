李眉蓁「刪Q」引爆焦糖哥哥+王浩宇參戰　她反擊：塔綠班教會我的事

▲李眉蓁刪Q，意外引爆戰鬥藍大戰塔綠班。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員李眉蓁在臉書發文呼應刪Q行動，但卻引來偏綠人士焦糖哥哥、鬼才阿水等大舉進軍灌爆李臉書，甚至連在桃園被罷免的王浩宇也來嗆聲留言。李眉蓁也不甘示弱反擊，她率先呼應戰鬥藍精神，今（9）日更先後發出「塔綠班教會我的事」、「該讀的要讀，該刪的要刪」兩篇貼文反擊。

李眉蓁表示，本是一篇單純貼文，卻引發戰鬥藍大戰塔綠班，對此感到意外，她說，感謝所有指正她論文撰寫錯誤的人，也會以一輩子的努力來回報。但她也表示「犯錯的人，並沒有失去做對的事的權利」，除了重新讀碩士班、努力把學位讀回來，還事會繼續支持刪Q行動。

李眉蓁昨天在臉書貼文指出刪Q行動勢在必行，質疑他支持大麻合法化、肇事逃逸等。沒想到立即引來綠營側翼大舉灌爆臉書，大批網軍及綠營側翼紛紛以嘲諷、挖苦、甚至辱罵的方式，口徑一致集中猛轟李眉蓁論文事件。短短一天之內，留言數已破4000，但支持者也紛紛趕來按讚送溫暖，留下8000多的按讚數。

▲李眉蓁刪Q引爆網路激戰，不甘示弱再發文「塔綠班教會我的事」。（圖／記者賴文萱翻攝）

面對綠營側翼大軍壓境，李眉蓁今日早上再度以「挑戰越多才會成長，塔綠班教會我的事」為題貼文，表示「如果你有罪有錯有不對，加入塔綠班是獲得原諒救贖最快的道路。我不同流合污，所以我正承受塔綠班的石頭。」、「你不可能跟滿天蝗蟲講道理」、「繼續堅持做對的事」。

中廣董事長趙少康更親自現身留言「民進黨側翼素質低落，不問黑白只看藍綠，動輒出征正義之聲，只能用刪Q和四大公投過關給他們教訓。眉蓁加油、台中二選區加油！」。

▲李眉蓁臉書貼文風波意外引發「戰鬥藍大戰塔綠班」。（圖／記者吳世龍攝）

事實上，李眉蓁不久前和國民黨高雄市議員陳麗娜、鐘易仲、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏等人組成KK政線，共同建立優質問政路線，隨後率先呼應趙少康的戰鬥藍主張。

這次臉書貼文風波意外引發「戰鬥藍大戰塔綠班」，塔綠班的戰力培植已久、組織穩固、火力旺盛，而戰鬥藍剛組成不久，團隊戰力能發揮到什麼程度，備受外界關心。