台東警197縣道「監警環」聯合稽查　遏止改裝歪風

▲警環聯合稽查，攔查車輛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局台東分局為維護環境安寧及交通安全，8日會同警察局交通隊、環保局及台東監理站人員聯手出擊，擇定縣道197線5.5公里處，執行「監警環聯合稽查」，展現執法力度與強度，以改善噪音、改裝車輛等違規情形。

台東警察分局表示，利用「監警環聯合稽查」，集合各主管機關之專業及力量，針對非法改裝、噪音擾人之車輛，主動攔查檢驗，由警察機關先行攔檢、監理站及環保局直接於現場進行噪音檢測，並依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。另外，針對改裝車燈、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，則由警方及監理單位依道路交通管理處罰條例開罰。本次聯合稽查勤務共計攔查各式車輛16輛，違規部分依法舉發，另環保局現場檢測噪音超標，依噪音管制法第11、26條裁罰，限期實施複檢。

台東警察分局長鍾德勳呼籲，汽（機）車改裝排氣管、車燈(LED、HID)等，不僅影響社會安寧，更易造成交通危險，因此切勿任意改裝車輛，共同營造安居健康好城市。