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卑南鄉好物大優惠　五倍券消費「滿千送百」

▲卑南鄉鄉長許文獻(右)在鐵花步道，辦理卑南好物農特產品展售會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲卑南鄉鄉長許文獻(右)在鐵花步道，舉辦卑南好物農特產品展售會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為協助產業振興，台東縣卑南鄉公所今日率先發出「振興第1箭」，8日到10日連續3天在鐵花步道舉辦卑南好物農特產品展售會，希望搭配國慶連假與振興5倍券發放時機讓農友業績開出長紅。此次展售會卑南鄉公所可說是下了重本，除了搶佔鐵花步道重要據點外，同時也喊出使用5倍券「滿千送百」優惠，此外前100名現場打卡的民眾再享50元的折扣，吸引不少遊客駐足消費。

卑南鄉鄉長許文獻表示，疫情以來卑南鄉觀光旅遊、農特產、夜市、溫泉等內需項目都受到影響，為協助受創產業，特別編定了5項計畫來協助產業振興。過去每年卑南鄉都會補助農特產品前往世貿食品展展售，今年因疫情不得不停辦，所以卑南鄉反過來利用連假人潮往台東移動的特性，選在人潮最多的鐵花村展售，以拓展卑南鄉優良農特產品能見度。此外還有4支箭（計畫）針對鄉內的觀光、夜市、溫泉、兒少陸續推出，一定會讓鄉親振興有感。

遊客陳小姐說她從彰化下來台東玩，在鐵花村逛街品嚐了台東聞名的紅烏龍、初鹿鮮乳與風味獨特的枇杷飲相當喜愛，於是用5倍券買了一些拌手禮，除了滿千送百的優惠老闆還另外送了1只號稱「台東LV包」的茄芷袋讓她覺得非常實惠。

►平口褲竟然「涼涼的」！

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許文獻 鐵花步道 台東

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