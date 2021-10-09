台東縣「幸福住宅」8餘屋　今再開放抽籤

▲幸福住宅開放抽籤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣府推出總戶數300戶的「幸福住宅」，此次再開放計有8戶餘屋提供縣民自8月30日至9月6日止申購，結果有250位縣民申請非常踴躍，縣府並於9日辦理抽籤作業，有208位申購者參加，報到率超過9成，縣長饒慶鈴表示，為提升幸福住宅整體區域環境、便捷住戶生活，縣府也已將周邊道路重鋪，並規劃康樂站前花園綠地，以期營造更幸福的住宅家園，未來縣府也將持續推動住宅政策及市地重劃等工作，符合縣民對房地的需求。

抽籤作業在縣府前廣場辦理，饒慶鈴縣長由建設處長許瑞貴等陪同出席，向現場等候抽籤的鄉親致意，饒慶鈴表示，縣府積極推動東漂，除興建供出租的「安居家園」社會住宅、出售的「幸福住宅」，更積極與內政部合作加速推動在大同路、平等街口近期將動工的「海濱好室」社會住宅，未來也將尋找釋出合適縣有土有地推動興建國宅及社會住宅，不僅能讓台東縣民安居樂業，也滿足年輕人歸鄉對於住宅的需求。而為了讓居民的生活環境更加完善，縣府也預計整建及新建縣內多座親子公園，包括在康樂站前打造花園綠地及全齡遊憩環境，照顧幸福住宅的居民。

為讓「東漂」熱潮不中斷，縣府將有序的針對居住政策提出短、中、長期的計畫，短期內縣府配合推動「海濱好室」社會住宅等住宅政策及持續辦理租金補貼，中期目標將加速辦理市地重劃、平均地權，如公辦的「豐榮、豐樂南區區段徵收」，也期許民間自辦的新站站前及康樂車站市地重劃區等，能加快腳步跟上東漂風潮，長期願景則是透過目前正在辦理的公設專通，及加速檢討都市計畫，期能釋放更多建地，以提供縣民良好的居住環境。