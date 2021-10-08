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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／怒駁電玩非賭博　陳柏惟露面回擊「我現在是喝髒水」

記者蔡文鈴／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟面臨罷免危機，過去肇逃以及涉電玩賭博的往事一再被掀出，引發各界抨擊。對此，陳柏惟今（8）日上午出面受訪，引用先總統李登輝說過的話，「政治就是吞一口髒水，吐一口清水，一口氣把髒水喝完，人會承受不住，但不喝社會不會變好。」

對於過去往事三番兩次被翻出，是否認為是罷免團體的攻勢？陳柏唯表示，過去有學生問李登輝什麼是政治，李登輝就說「吞一口髒水吐一口清水，一口氣把髒水喝完人會受不住，不喝社會不會變好」；他認為現在就是承受承受髒水的過程，讓大家了解，希望聚焦立委職權討論，自己不應是被罷免的代表。

陳柏惟也說，不經一事不長一智，跟不同的人認識，站在民意代表工作上，接觸更多不同人群，民代是代表是能接觸更多的人，不代表少數菁英，「我是草根長出的雜草，雜草是活最久的。」

至於電動機台是否為賭博行為？陳柏唯說，看你要怎麼定義呀？把錢拿去換代幣可以換獎品，但換現金就是賭博，去警察局的案子，有人是賭博起訴，「為什麼要一直拿這兩個字抹在我們身上？」

▲▼陳柏惟召開記者會回應黑歷史。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳柏惟召開記者會回應黑歷史。（圖／記者屠惠剛攝）

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