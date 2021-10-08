　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／第11輪對象加開！BNT向下開2歲「45歲以上可打」

記者洪巧藍／台北報導

第11輪疫苗提供BNT第一劑與AZ第二劑，中央流行疫情指揮中心今日宣布向下開放對象，BNT從47歲以上對象下開兩歲，只要45歲以上就可以預約，AZ第二劑對象也同步向下開。

中央流行疫苗指揮中心今(8)日表示，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平臺( https://1922.gov.tw/，以下簡稱預約平臺)第11期調整增加符合BNT疫苗第一劑及AZ(AstraZeneca)疫苗第二劑接種資格對象，依不同廠牌疫苗預約分流，並於預約分流日前一日14時起發送簡訊，籲請民眾依時程進行預約，並準時前往接種，對象及期程說明如下：

一、BNT疫苗第一劑
(一)預約接種對象：10月6日中午12時前登記選擇BNT疫苗民眾，且符合下列任一項條件：
1.45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]。
2.22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]。
3.18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。
(二)預約時間：10月11日上午10時至10月13日中午12時(10月10日14時起發送簡訊)。
(三)接種期間：10月15日至10月21日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、AZ疫苗第二劑
(一)預約接種對象：以下對象若曾於預約平台登記過意願，第二劑無須再重新登記意願。
1.7月22日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上民眾[即2003/10/15(含)前出生]」。
2.7月30日(含)前已接種AZ第一劑之54歲以上民眾[即1967/12/31(含)前出生]」。
(二)預約時間：10月12日上午10時至10月13日中午12時（10月11日14時起發送簡訊）。
(三)接種期間：10月15日至10月21日。

本期接種BNT疫苗第一劑對象，若為滿12歲至17歲(含)之學生/青少年，請家長(監護人或關係人)於接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

▲▼第十一輪疫苗施打對象。（圖／指揮中心提供）

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
颱風海、陸警恐連發！　一圖看連假暴雨熱區
BNT第二劑接種規劃曝！　成年人先打
嫁王仁甫20年　季芹自爆「恩愛次數」：天堂跌到地獄
人妻偷吃緊到出不來！　夫見「口到射」綠炸
快訊／颱風「圓規」生成！　最新路徑出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風國慶日逼近！連假可能「海、陸警連發」　一圖看懂暴雨熱區

BNT第二劑接種規劃曝！憂心肌炎「成年人先打、青少年再觀察」

印尼泡麵「1包才10元」...賺什麼？內行揭真相：當地更便宜

20元麵線哪裡有　北港知名「阿豐麵線糊」還加蛋

增12例境外移入「2人突破性感染」　英籍男旅遊國家調查中

快訊／颱風「圓規」生成！最新路徑出爐　雨多紫爆時間點曝

台鐵「五倍券優惠」出爐！拿券買4人同行車票現折1千元

五倍券上路！金門縣府火力全開搶商機　祭優惠強攻景氣復甦大餅

今增1死！確診過世10天才公布　指揮中心曝原因：沒有延遲通報

「五倍券沒了」店員臭臉：明早再來　他確認眼神氣炸！內幕傻眼了

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

主計長稱「蚵仔麵線一碗20塊」　立委驚呆：吃米不知道米價！

颱風國慶日逼近！連假可能「海、陸警連發」　一圖看懂暴雨熱區

BNT第二劑接種規劃曝！憂心肌炎「成年人先打、青少年再觀察」

印尼泡麵「1包才10元」...賺什麼？內行揭真相：當地更便宜

20元麵線哪裡有　北港知名「阿豐麵線糊」還加蛋

增12例境外移入「2人突破性感染」　英籍男旅遊國家調查中

快訊／颱風「圓規」生成！最新路徑出爐　雨多紫爆時間點曝

台鐵「五倍券優惠」出爐！拿券買4人同行車票現折1千元

五倍券上路！金門縣府火力全開搶商機　祭優惠強攻景氣復甦大餅

今增1死！確診過世10天才公布　指揮中心曝原因：沒有延遲通報

「五倍券沒了」店員臭臉：明早再來　他確認眼神氣炸！內幕傻眼了

台南疫情103天+0　黃偉哲：校園疫苗注射將完成

嘉義人每天排爆！55元草魚粥湯鮮肉大塊　尤其魚頭饕客最愛

勞長：下周討論基本工資補貼方案　預計10月底出爐

大專系際盃／雲科吳安祥致勝清壘安　教練激他不要被瞧不起

小吃部附設KTV不用申請復業？市府：複查再決定罰不罰6萬

十一長假過後SCFI微漲0.73%　後市看大陸限電政策發展

網兜售「6千元打1劑莫德納」　黃珊珊：有找到診所但無不法證據　

颱風國慶日逼近！連假可能「海、陸警連發」　一圖看懂暴雨熱區

吳宇軒／進口電子煙液恐犯輸入禁藥罪

BNT第二劑接種規劃曝！憂心肌炎「成年人先打、青少年再觀察」

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

爸媽退休「孝親費調到1萬5」　妻怒：憑啥要給

全家機台排爆！他1招「爽自動通關」網秒跟上

OK超商賣點？「1優勢」狠甩對手：快又專業

龍龍淚「騙我又說謊」　博恩5字回應藏玄機

快訊／第11輪BNT對象「向下開2歲」！45歲以上可打

第11輪擴大加開！AZ第二劑18歲以上全開放

民眾檢舉樣態限46項　違規未逾6分鐘不可連續舉發

獅子山颱風生成！圓規接力可能通過台灣

更多熱門

相關新聞

振興五倍券開領首日就「變不見」

振興五倍券開領首日就「變不見」

振興五倍券8日開放民眾領取，不料新北市樹林地區就出現一名冒失的民眾，領取完5倍券後，不小心將券掉在八德街與東榮街地下道口的馬路上，有熱心民眾撿到之後將照片上傳到臉書「我是樹林人」，並將五倍券送至樹林派出所，警方也調閱監視影像尋找失主前來領回。

全家機台排爆！他1招「爽自動通關」網秒跟上

全家機台排爆！他1招「爽自動通關」網秒跟上

網驚見兜售疫苗　北市衛生局要查

網驚見兜售疫苗　北市衛生局要查

蘇貞昌曝光　110萬劑莫德納起飛畫面

蘇貞昌曝光　110萬劑莫德納起飛畫面

超商領紙本五倍券首日「人潮湧現」

超商領紙本五倍券首日「人潮湧現」

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

直擊龍龍「路邊崩潰痛哭」！

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

快訊／基本工資調高！　月薪增至2萬5250元、時薪增至168元

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

龍龍「3秒變臉」假哭畫面被抓包了！

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面