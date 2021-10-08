手刀搶票！月世界夢幻熱氣球新增2200名額　飛高高只要500元

▲「高雄愛。月熱氣球」活動詢問熱烈，觀光局決定加碼20場次，新增2200位名額。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

不必出國也能拍到國外美景！高雄市觀光局規劃夢幻熱氣球繫留體驗，日前開放售票，短短5分鐘，700張票瞬間秒殺。觀光局宣布，10月14日至11月6日，平日時段將加碼20場次，新增2200位名額，12日下午1點開放售票。

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▲高雄田寮月世界地形媲美土耳其卡帕多奇亞。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，月世界特殊泥岩地形媲美土耳其卡帕多奇亞，愛河浪漫氣氛猶如巴黎賽納河畔，今年首次在兩地舉辦熱氣球繫留體驗，令人屏息的美照引爆網路高度詢問，2日開放售票不到5分鐘瞬間秒殺。

在民眾熱切期盼下，觀光局決定加碼，自10月14日至11月6日期間，於平日增加20場次，共2200位名額，10月12日（二）下午1時起，開放全台ibon機台及線上售票系統預約購票，飛高高體驗價500元，讓更多民眾能來高雄體驗熱氣球繫留活動，從不同的角度，欣賞月世界及愛河風光美景，來一趟浪漫的偽出國之旅。

▲高雄愛河浪漫氣氛猶如巴黎賽納河畔。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局說明，熱氣球繫留體驗非常容易受氣候、風力及場地大小限制等因素影響升空，且飛行時間又取決於當日氣候及日出落時間，每日僅能開放上午(約6:00~8:00)及下午場(15:20~17:20)，加上田寮月世界及愛河場域搭乘腹地受限，田寮月世界目前規劃放置2顆大型熱氣球、愛河則為1顆。

▲▼「高雄愛。月熱氣球」浪漫升空偽出國。（圖／高雄市政府）

觀光局強調，現場仍以最高安全標準、最專業操作人員進行熱氣球繫留升空，活動現場因防疫規定，仍禁止邊走邊吃，全程需佩戴口罩，並登記實聯制。沒有預約到票的民眾也不要失望，可以帶著美麗的心情，於熱氣球繫留期間，到現場拍照打卡，享受無價的美景。

觀光局表示，10月的高雄很精采，除了「高雄愛。月熱氣球」繫留體驗之外，還有將於10月22日正式開幕的「旗津黑沙玩藝節」，迎接遊客大爆發，為讓旅客住得安心，觀光局推出「安心旅宿」標章認證，目前有超過260家旅宿業通過認證，且持振興券付款入住滿1000元，可領200元高雄券，來高雄開就賺，歡迎民眾帶著輕鬆的心情跟振興5倍券，來高雄住安心旅宿、拍浪漫熱氣球、賺高雄券。

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