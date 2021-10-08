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22歲男打BNT得心包膜炎！「心臟像被掐住」急救醫：就是這麼衰

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO苦笑稱，「結果就是這麼衰！」（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「打完疫苗有持續多天身體不適的人一定要趕快去看醫生，不要拖著！」一名22歲的男網友娓娓道來，他1日接種第一劑BNT後，忽然出現強烈暈眩感，當晚更出現胸口悶痛感，起初因不以為意，所以並沒有就醫，一直到5日他才留意到狀況越漸嚴重，緊急掛急診，得知自己有「心包膜炎」（心臟周圍的纖維組織發炎）的跡象。

這名男網友在Dcard上，以「打完BNT，卻得了心包膜炎」為題發文，提到他今年22歲，無病史，近期正巧有健康檢查，一切都正常。他1日中午接種第一劑BNT，打完約莫半小時，忽然出現強烈暈眩感，不過10分鐘後就恢復正常，因此當下不以為意，不過當晚，他卻出現了胸口悶痛感，特別是走完一大段路及睡覺的時候尤為明顯。

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▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO打完疫苗後頭暈且胸口悶痛。（圖／原PO授權引用）

2日至4日這三天，原PO雖反覆出現上述情況，但因為頻率不高，且作息影響不大，所以他覺得應該只是自己太累或正常的副作用。但是到了5日凌晨，他一躺下睡覺就明顯胸悶，且心臟處也有明顯的間歇痛感，本想著休息一下就會沒是，怎料症狀卻越來越嚴重，讓他意識到不對勁，馬上去掛急診。

到急診室後，醫師安排一系列檢查，因為看起來沒有太大問題，所以只開了些消炎藥，並要原PO躺著休息3小時，再做第二次檢查。原PO本以為自己隨即就能回家，不過第二次檢查結果出爐後，雖血液正常，但心電圖確有問題，照了心臟超音波後，「醫生說可能真的有心包膜炎的跡象，要我轉院到比較大的本部去做更詳細的檢查。」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO目前仍在醫院觀察治療中，狀況已經好很多。（圖／原PO授權引用）

「哇這麼小的機率不會真的給我遇到吧？」醫師當時找了一群人看心電圖，讓原PO覺得有些不妙，趕緊聯繫家人後，接著就被送上救護車了。原PO到了本部急診室後再次抽血並照心電圖，吃了一些藥就在一旁等結果通知，本以為可以回家，然而醫師卻建議他住院觀察，「這時候才知道完蛋了，竟然真的回不了家了。」

原PO表示，這幾天他一直接受治療並瘋狂做檢查，「這幾天下來已經抽了14管血、3至4次心臟超音波、好多好多次心電圖，還有一些雜七雜八的檢測。」他坦言住院的第一晚真的很難熬，他吃了止痛消炎藥、打了止痛針後，心臟與胸部的疼痛仍壓不下來，讓他一直盜汗，不過好消息是，「目前沒有惡化心包膜積水的跡象，所以用藥物控制就好，身上也24小時接著心電圖檢測。」

「一開始想：應該不會這麼衰吧？結果就是這麼衰！」原PO無奈稱，雖然目前還有一些不適感，但至少沒有更嚴重，也算是不幸中的大幸。

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO喊道，「飽受各種針摧殘的手，辛苦你了！」（圖／原PO授權引用）

最後原PO也表示，醫師並不敢斷定心包膜炎與疫苗是否有直接關係，但他沒有任何病史，也還找不出其他原因，「只希望大家如果身體真的很不舒服的話，還是要趕快去看醫生喔！」他也強調，疫苗雖可能有副作用，但能打還是盡量打，「畢竟應該還是利大於弊的！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我的天啊！早日康復」、「謝謝你的分享。如果第一劑有副作用，建議第二劑別打。（任何品牌的疫苗）」、「早日康復，真的中頭獎了」、「我是打完之後心悸的狀況幾乎每天都有，但休息一下就好轉了」。此外，原PO也在留言區形容疼痛的感覺，「平常疼痛指數大概5至7之間吧，感覺胸口有東西壓著，心臟被掐住的感覺，偶爾會抽動刺痛一下」。

本文經原PO授權引用

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