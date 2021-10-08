BNT、AZ同時開打　北市防打錯疫苗推出分流接種

▲台北市長副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

有關台北市疫苗施打狀況，台北市副市長蔡炳坤說，北市疫苗覆蓋率第一劑來到72%、第二劑達19.4%，市府本著有疫苗就盡快接種。另外，為了避免混亂，蔡炳坤說，中央的第11期接種計畫，市府規劃分流施打，15日到18日，接種BNT第一劑；19日到21日3天，接踵AZ第二劑，避免發生混亂。

「要跟68歲以上長者說一聲，久等了。」蔡炳坤說，70歲以上登記到8日下午5點，清查了疫苗情況後，還有一些可以盡快來接種，於是就把施打年齡降到68歲，「只要已經接種第一劑超過10周，原住民朋友是55歲以上就可以，設籍在台北市，或是非設籍北市但第一劑在台北市接種的，包括合法居留的外籍人士等，都可以」。

蔡炳坤指出，11日、12日這2天來預約，預約時間有1天半時間，接種時間為13日到15日。跟68歲以上長者提醒，各位在第一劑接種都有經驗，是台北市預約系統在接受68歲以上莫德納疫苗預約。

另外，同時間也有中央的第11期也準備好要預約，預約時間也是在11日。蔡炳坤指出，這次特殊的是中央用分流預約，因為這次第11期有BNT第一劑、AZ的第二劑2種，為了怕混淆，把這兩種做分流預約。預約時間，BNT從11日到13日，AZ第二劑的話從12日到13日，分流處理。

「我們更關心的是接種疫苗，盡量把不同的疫苗錯開，避免最近有很多地方都出現一些狀況。」蔡炳坤說，同時有不同疫苗在打，比較容易出問題，所以市府把接種做分流，15日到18日，就全力接種BNT第一劑；19日到21日3天，就來接踵AZ第二劑，所以這次不只是中央採分流預約，北市也採分流接種。