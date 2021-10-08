蚵仔麵線只要20元？柯文哲酸「小時候吃過」、侯友宜稱大概45元

記者陳家祥／台北報導

主計長朱澤民7日前往立院備詢，被立委羅明才問到「知不知道現在一碗蚵仔麵線要多少錢」，卻當場秒答「20元」，此話一出全場立委譁然。對此，台北市長柯文哲表示，「這條有標準答案，小時候」；新北市長侯友宜則說，麵線基本價45元，好一點麵線要賣到60元，所以其實現在的物價大概都這數目。

▲全運會聖火傳遞公路段今天來到台北市，在雙北市長侯友宜柯文哲的見證下，聖火由新北市聖火傳遞對交棒到台北市手中。（圖／記者湯興漢攝）



今年全運會將在16日登場，大會聖火8日傳遞到台北市，柯文哲、侯友宜都前來迎接。身為主辦城市市長的侯友宜說，歡迎台北市跟各縣市的選手，在防疫做好下，到新北市創造更好的運動佳績。我們用光明團結勇敢，伸出友誼的手，讓大家能夠賓至如歸，大家一起到新北市，堅持熱情、創造更好的佳績。

在聯訪時，有媒體詢問對於朱澤民稱蚵仔麵線只要20元一事，柯文哲說，「這條有標準答案，小時候」；至於侯友宜表示，蚵仔麵線就是最平民消費的一個小吃，其實大家都會吃蚵仔麵線，像新北市非常有名的「油庫口」麵線基本價45元，是很一般的價錢，好一點麵線要賣到60元，所以其實現在的物價大概都這數目。