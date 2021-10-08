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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／朱澤民20元蚵仔麵線遭譏　蘇貞昌出聲護部屬「他小事糊塗」

記者陳家祥／台北報導

主計長朱澤民7日前往立院備詢，被立委羅明才問到「知不知道現在一碗蚵仔麵線要多少錢」，卻當場秒答「20元」，此話一出全場立委譁然。對此，行政院長蘇貞昌則幫朱開脫，強調朱任主計長2年多來，在調度財政做得睿智而有效率，「改天我會邀請他去吃蚵仔麵線」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 主計長朱澤民堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲主計長朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝）

主計總處6日發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63％，創下近9年來新高；主計長朱澤民7日前往立院備詢，被立委羅明才問到「知不知道現在一碗蚵仔麵線要多少錢」，卻當場秒答「20元」，此話一出全場立委譁然。

朱澤民8日赴立法院備詢，會前受訪時再被問到此事，稱「我沒有聽到說蚵仔兩個字，以為只有麵線」，對於被批評是不食人間煙火，朱澤民僅回「我不抽菸」便走進議場。

針對朱澤民稱一碗麵線20元，被質疑行政官員不知民間疾苦，蘇貞昌受訪表示，主計長一定是不常吃蚵仔麵線，所以對於單一品項的價格不清楚。

「幸好，小事糊塗、大事清楚。」蘇貞昌說，朱澤民任主計長2年多來，在調度財政做得睿智而有效率，所以才能防疫、紓困、拚經濟，還讓孩子吹冷氣」，而且為全國人民減稅、加薪、曾福利，所以我非常感謝主計長，改天我會邀請他去吃蚵仔麵線。

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