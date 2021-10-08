朱澤民秒答蚵仔麵線20元　洪孟楷：活在舒適圈、自我感覺良好！

▲主計長朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

主計長朱澤民昨（7）日備詢秒答一碗蚵仔麵線20元，引發議論。對此，國民黨立委洪孟楷透過臉書表示，這就是，我們與官的距離？如果官員不了解庶民物價、民間疾苦，那又怎麼能夠推出真正利民政策。

洪孟楷說，一碗20元的蚵仔麵線，這已經不是吃米不知米價，這是活在自己的舒適圈，自我感覺良好。還是主計長的錢比一般人民的大？

洪孟楷指出，過去的幾次物價飆漲，蠢蠢欲動，包括2017的衛生紙之亂，以及持續的通貨膨脹，都是民生必需品價格波動，導致最終消費物價上升。

洪孟楷提到，之前有網友討論台灣牛奶世界第二貴，質詢到相關問題，我國財政官員還回覆這只是「單一個案」，言下之意仍不需擔心；但看到掌管國家預算、會計、統計、普查及物價指數、失業率等社經指標的主計長，能夠講出活在平行時空的話，難怪完全不了解辛苦國人現在的感受！

洪孟楷認為，官員苦民所苦不是口號，如果大官們已經離庶民生活太遠，從官位下來了解一下，恐怕才是唯一解！

一碗20元的蚵仔麵線掀起一番熱議。朱澤民今（8）日赴立法院備詢，會前受訪時再被問到此事，稱「我沒有聽到說蚵仔兩個字，以為只有麵線」，對於被批評是不食人間煙火，朱澤民僅回「我不抽菸」便走進議場。