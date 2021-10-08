新北特搜隊已整備馳援日本地震　侯友宜：有需要，請告訴我

▲日本深夜發生地震，侯友宜喊話新北透搜隊已整備好馳援。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

日本關東地區昨（7日）深夜10時許發生芮氏規模5.9大地震，震央在千葉縣西北部，最大震度就落在東京、琦玉達到5強，氣象廳指出，這是自311東日本大地震以來，東京23區和琦玉縣地區再度觀測到震度5級以上的強震。對此，新北市長侯友宜表示，新北特搜隊已再昨日深夜整備完成，「有需要，請告訴我，新北會即刻前往馳援。」

侯友宜表示，強震突發的徬徨和恐懼，台灣人都明白，並向當地居民喊話，「不要怕，新北特搜隊在昨日深夜已經緊急集結、整備完成。有需要，請告訴我，新北會即刻前往馳援。」

侯友宜說，自己在擔任副市長時，曾前往神奈川縣與黑岩知事共同簽署「相互支援防災協定書」，為雙邊災害防救工作而努力，新北消防局的國際搜救隊不僅常年獲邀赴日參與防災演習，更在福島核災期間，前進日本支援人道救災工作。在此，「我要跟黑岩知事說聲：您辛苦了！新北這次也絕對不會缺席，一定會克盡國際救援責任！」

侯友宜也提到，在國際疫苗供需嚴重失衡的當下，日本陸續捐贈台灣AZ疫苗，總計已近400萬劑，這樣雪中送炭、慷慨相助的深厚友誼令人動容，這次老朋友日本發生困難，我們的協助，將義不容辭。

侯友宜說，伴隨餘震風險，今夜日本人民的心情仍不輕鬆，剛歷經過的驚恐無助，怎堪再一次夜裏的劇變。「我衷心為這次強震中所有傷者祈禱，平安、無事，也請您相信，我們都在。」

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