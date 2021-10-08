柯文哲指「柯郭配」過度解讀　侯友宜：誰配誰都不重要

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任期將在明年結束，未來動向備受關注，近來「柯郭配」傳聞又起，引發各界討論。對此，柯文哲8日與新北市長侯友宜同框宣傳全運會時表示，每天把該做的事做好，很多這種傳聞傳來傳去，也不是說是假新聞，很多都過度解讀；而一旁的侯也幫柯說話，「現階段就2個人把現階段的工作做好，是誰配誰，那都不是重要」。

▲全運會聖火傳遞公路段今天來到台北市，在雙北市長侯友宜柯文哲的見證下，聖火由新北市聖火傳遞對交棒到台北市手中。（圖／記者湯興漢攝）



今年全運會將在16日登場，大會聖火8日傳遞到台北市，柯文哲、侯友宜都錢來迎接。雙北市在未來還將共同舉辦2025世界壯年運動會，但屆時柯已卸任，被問到未來會以何種身分出席？柯笑說，「用國民絕對沒問題」；至於會不會以總統身分出席？柯則不願多談。

侯友宜則說，每一個人未來在哪一個工作崗位上，或是已經在一般的市民上，只要全心全力關注運動賽事，給選手加油打氣，「2025我跟柯市長樂見世界壯年運動會一定要辦的圓滿成功」。

媒體還問到，柯文哲歷來用了很多藍營人才，侯友宜對此有何看法？侯說，其實他跟柯應該態度一樣，只要是能做事、肯做事，願意為國家人民做事，大家都要好好用啊，「國家永遠超過任何的一個選擇，所以大家好好用人才，不管是很哪裡的人才，只要為我們這一塊土地奉獻，都幫忙給予支持」。

至於怎麼看2024柯郭配的傳聞？侯友宜先表示，「這要問柯市長，怎麼問我？這是柯市長的答案」，一旁的柯則笑說，「唉唷，記者問的題目不用每題回答」。隨後，侯友宜表示，現階段就2個人把現階段的工作做好，是誰配誰，那都不是重要，重要是我跟柯兩個在這地方好好為了雙北攜手合作，把事情做好，最重要。