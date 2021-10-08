　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲指「柯郭配」過度解讀　侯友宜：誰配誰都不重要

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任期將在明年結束，未來動向備受關注，近來「柯郭配」傳聞又起，引發各界討論。對此，柯文哲8日與新北市長侯友宜同框宣傳全運會時表示，每天把該做的事做好，很多這種傳聞傳來傳去，也不是說是假新聞，很多都過度解讀；而一旁的侯也幫柯說話，「現階段就2個人把現階段的工作做好，是誰配誰，那都不是重要」。

▲▼全運會聖火傳遞公路段今天來到台北市，在雙北市長侯友宜柯文哲的見證下，聖火由新北市聖火傳遞對交棒到台北市手中。（圖／記者湯興漢攝）

▲全運會聖火傳遞公路段今天來到台北市，在雙北市長侯友宜柯文哲的見證下，聖火由新北市聖火傳遞對交棒到台北市手中。（圖／記者湯興漢攝）

今年全運會將在16日登場，大會聖火8日傳遞到台北市，柯文哲、侯友宜都錢來迎接。雙北市在未來還將共同舉辦2025世界壯年運動會，但屆時柯已卸任，被問到未來會以何種身分出席？柯笑說，「用國民絕對沒問題」；至於會不會以總統身分出席？柯則不願多談。

侯友宜則說，每一個人未來在哪一個工作崗位上，或是已經在一般的市民上，只要全心全力關注運動賽事，給選手加油打氣，「2025我跟柯市長樂見世界壯年運動會一定要辦的圓滿成功」。

媒體還問到，柯文哲歷來用了很多藍營人才，侯友宜對此有何看法？侯說，其實他跟柯應該態度一樣，只要是能做事、肯做事，願意為國家人民做事，大家都要好好用啊，「國家永遠超過任何的一個選擇，所以大家好好用人才，不管是很哪裡的人才，只要為我們這一塊土地奉獻，都幫忙給予支持」。

至於怎麼看2024柯郭配的傳聞？侯友宜先表示，「這要問柯市長，怎麼問我？這是柯市長的答案」，一旁的柯則笑說，「唉唷，記者問的題目不用每題回答」。隨後，侯友宜表示，現階段就2個人把現階段的工作做好，是誰配誰，那都不是重要，重要是我跟柯兩個在這地方好好為了雙北攜手合作，把事情做好，最重要。

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
豪捐百萬挺屏東女店員！轉帳截圖「這個0」不對勁　真相逆轉怒了
新竹34歲漂亮媽媽「9年生8胎」！　一次帶出門陣容超壯觀
阿里巴巴男員工「睡60女」！551張床照曝　女友揭荒淫內幕
「500元好食券地圖」狂人零酬勞奉上　鄉民狂嘴唐鳳：真IT天
快訊／康健人壽將賣給安達人壽！　內部信曝光
曾打敗蔡依林、蕭亞軒奪冠　女星消失歌壇14年...現況曝光
全家機台排爆了！他曝1招「爽自動通關」　網秒跟上：跪謝這篇
麥當勞推「振興套餐」超便宜！　100元吃麥香雞+雞塊套餐
萬華區某診所打莫德納一劑賣6000！　北市衛生局要查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨團為新冠肺炎亡者默哀　蘇貞昌低頭翻資料、綠委上前護駕

怒轟罷免制度瞎傷害小黨　王浩宇點名時代力量「根本XX」

爆診所兜售一劑6000元疫苗　黃揚明：上月預警被控散佈假消息

收賄35萬優先租借場地　監院彈劾北市前體育處長孫清泉

「開保時捷的說開喜美的太有錢」　王定宇挺陳柏惟：連辦是在說笑話嗎

蚵仔麵線只要20元？柯文哲酸「小時候吃過」、侯友宜稱大概45元

柯文哲指「柯郭配」過度解讀　侯友宜：誰配誰都不重要

快訊／莫德納要來了！　蘇貞昌臉書曝光110萬劑疫苗起飛畫面

台積電遭美國索資　AIT：「自願性提供」沒有強迫業者

陳柏惟駁財產暴增441萬　選舉補助結餘款「不是很過分的數字吧」

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

主計長稱「蚵仔麵線一碗20塊」　立委驚呆：吃米不知道米價！

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

國民黨團為新冠肺炎亡者默哀　蘇貞昌低頭翻資料、綠委上前護駕

怒轟罷免制度瞎傷害小黨　王浩宇點名時代力量「根本XX」

爆診所兜售一劑6000元疫苗　黃揚明：上月預警被控散佈假消息

收賄35萬優先租借場地　監院彈劾北市前體育處長孫清泉

「開保時捷的說開喜美的太有錢」　王定宇挺陳柏惟：連辦是在說笑話嗎

蚵仔麵線只要20元？柯文哲酸「小時候吃過」、侯友宜稱大概45元

柯文哲指「柯郭配」過度解讀　侯友宜：誰配誰都不重要

快訊／莫德納要來了！　蘇貞昌臉書曝光110萬劑疫苗起飛畫面

台積電遭美國索資　AIT：「自願性提供」沒有強迫業者

陳柏惟駁財產暴增441萬　選舉補助結餘款「不是很過分的數字吧」

國民黨團為新冠肺炎亡者默哀　蘇貞昌低頭翻資料、綠委上前護駕

「騎士媽恐怖三貼」檢舉魔人秒心軟　社畜爸悲嘆：莫忘世上苦人多

透透氣被監視　遠處冒黃色毛頭趴窗「燦笑打招呼」：HI～

僅容一人通行！苗栗超刺激百年水圳古道　完整一圈十來分輕鬆完成

長春+1例無症狀「44天超長潛伏期」　菲律賓輸入解除隔離後轉陽

「退貨導盲犬」李昆霖一眼認定　領養後變阿嬤金孫：我們一起老死

國慶連假日月潭部分路段禁臨停　水社伊達邵設徒步區

噁男裸照逼2女性侵再強拍剃毛照　　LINE改名「沒有成員」閃刑責

「小鋼砲」梁恩碩生涯首闖印地安網賽正賽　不敵地主首輪止步

《玩很大》七周年炎亞綸首玩火力全開　網友喊話「來當隊長」

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

快訊／遭爆曾「涉賭」　陳柏惟怒駁：我只是去玩快打旋風、麻仔台

陳柏惟綠營加油團跑光　涉賭解釋文好冷清

快訊／主計長「蚵仔麵線20元」被罵翻　改口：沒聽到蚵仔以為只有麵線

陳柏惟直播解釋441萬存款來源：被連勝文辦公室質疑「感覺很特殊」

稱蚵仔麵線1碗20元惹議　朱澤民財產申報曝

蘇貞昌曝光　110萬劑莫德納起飛畫面

不只蚵仔麵線一碗20元　主計長3金句曝

國慶大典預演20張圖一次看！　雄三、劍二飛彈車、F16V全登場

主計長稱蚵仔麵線1碗20元惹議　王鴻薇再揭他2個「不知民苦證明」

主計長3大驚世語錄！曾回「我不吃滷肉飯」

水鬼之力發威？LOLB組第一C9玩穿

國民黨籌備駐美代表處　朱立倫：重量級人士擔任特使

否認賭博　陳柏惟：你們有檢舉過爸媽打麻將嗎？

連勝文發言人揭3Q財產暴增　基進黨：你老闆更有錢

更多熱門

相關新聞

蚵仔麵線只要20元？柯文哲酸：小時候吃過

蚵仔麵線只要20元？柯文哲酸：小時候吃過

主計長朱澤民7日前往立院備詢，被立委羅明才問到「知不知道現在一碗蚵仔麵線要多少錢」，卻當場秒答「20元」，此話一出全場立委譁然。對此，台北市長柯文哲表示，「這條有標準答案，小時候」；新北市長侯友宜則說，麵線基本價45元，好一點麵線要賣到60元，所以其實現在的物價大概都這數目。

柯文哲力邀「玩轉」台北商圈　搭五倍券搶好康

柯文哲力邀「玩轉」台北商圈　搭五倍券搶好康

新北特搜隊已整備馳援日本地震　侯友宜：有需要，請告訴我

新北特搜隊已整備馳援日本地震　侯友宜：有需要，請告訴我

黃珊珊稱女機師染Delta　北市衛生局：完整基因定序未出爐

黃珊珊稱女機師染Delta　北市衛生局：完整基因定序未出爐

防公車門夾人　北市3000輛公車加裝隔板

防公車門夾人　北市3000輛公車加裝隔板

關鍵字：

柯文哲柯P台北市侯友宜柯郭配

讀者迴響

熱門新聞

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

龍龍遭鄭家純狠屠「秒更新動向」　網點開全傻眼

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

鄭家純翻臉龍龍！曬「合約終止書」：讓我非常失望

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

老K深夜吐心聲　網讚：喜劇界不死鳥

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面